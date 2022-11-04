Любовь и первые разочарования: как прошел второй выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Первые свидания всегда вызывают особо волнующие чувства. Однако никогда не знаешь, чем кончится каждое из них — кого-то будет ждать долгий и счастливый брак, а некоторых, возможно, приятная разлука, или дружба.

Как бы ни огорчали неудачи или разочарования, все они ведут только к своему собственному долгому и счастливому, как в детских сказках или мирной взрослой реальности.

Пройти свой путь в поисках вечной любви решил также Холостяк Алекс Топольский и начал организовывать первые свидания с участницами шоу. Какое кончилось прощанием, а какое — водоворотом эмоций и откровенными признаниями — читай дальше.

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Первые свидания, первые чувства и первые разочарования

Участницы, которые пойдут на первое групповое свидание с Холостяком, были определены еще на первой вечеринке во время игры на откровенность. Именно наиболее открытые в своих чувствах девушки смогли получить шанс первыми познакомиться с мужчиной поближе.

Каждая из пяти девушек получила букет цветов и возможность выбрать, на какое свидание она хотела бы пойти. Юля выбрала занятие спортом, но на фоне физических нагрузок смогла открыть свою душу Алексу и рассказать о смерти мамы.

Мужчину приятно удивила такая откровенность, поэтому девушка получила первую розу во втором выпуске шоу.

Телохранитель Оля и визажист Роксолана выбрали фотосессию, поэтому смогли стать моделями для Холостяка и поближе узнать творческую натуру через его хобби.

Актриса Виктория и студентка Элизабет выбрали возможность оказаться на кухне вместе с Холостяком и проверить его кулинарные таланты, приготовив любимый торт Алекса.

Наиболее впечатлена приглашением на свидание была финансовый аналитик Алина. Девушка никогда не была за границей, поэтому только после прочтения приглашения в Стамбул от умиления плакала как сама девушка, так и ее конкурентки.

Холостяк решил устроить такое особое свидание, поскольку и сам был поражен заботой Алины, которую она проявила на первой вечеринке. Поэтому пара отправилась пить турецкий чай и пробовать местные сладости.

Как отметились обладательницы цветных роз

Директор ІТ-компании Александра на первой вечеринке не слишком пыталась проявить себя, несмотря на свой девиз “Зажигай”. Неудивительно, что Холостяк решил проверить, почему девушка не пошла по зову своего сердца, и отдала ей желтую розу последнего шанса.

Участница решила не ждать долго, чтобы проявиться, поэтому присоединилась к свиданию Насти, которое должно было стать первым индивидуальным в 12 сезоне. Однако не упорство поразило главного героя шоу, а любовь к своему делу, которой поделилась девушка. А вот искренний разговор лишь придал уверенности Алексу в своем выборе.

Хозяйка дома Елена, которая одержала в первом выпуске розовую розу, приятно удивила как девушек, так и Холостяка. Даже участницы отметили, что девушка постоянно что-то готовит, выпекает, делает всем чай.

Кроме того, Елена предложила вместе создать правила для дома, чтобы всем было комфортно. Поэтому неудивительно, что девушки согласились, что лучше бы и дальше она оставалась в таком статусе.

Частный предприниматель Настя еще на первой вечеринке открыла все карты своего прошлого перед Алексом, что подкупило мужчину, который любит искренность. Поэтому девушка получила белую розу, позволившую ей воплотить свои мечты.

Участница пожелала, чтобы Холостяк помог ей испытать новые эмоции, поэтому Алекс устроил романтическую конную прогулку на открытом воздухе. Несмотря на уютную атмосферу, в разговорах чувствовались определенные недоразумения, которые с каждым словом росли.

Кто покинул проект Холостяк во втором выпуске

Холостяк в 12 сезоне не пытается долго раздумывать над тем, кто должен покинуть проект, поэтому уже на первом свидании домой отправились две участницы.

Во время разговора со студенткой Элизабет главный герой заметил, что у них совсем разные взгляды на отношения. В то время, когда девушка готова с головой погрузиться в чувства, мужчина предпочитает баланс даже в любви.

Также не почувствовал тяготения Алекс и к телохранителю Ольге, которая в общении с Холостяком отметила, что может представить себе будущее с ним. На это мужчина отметил, что сначала для него важно общение, поэтому такое быстрое построение планов ему не пришлось по душе.

Третьей покинула шоу нутрициолог Настя, с которой Холостяк устроил индивидуальное свидание и организовал празднование Дня рождения для ее сына. Мужчину смутило, что у него с мальчиком удалось общаться гораздо лучше, чем у девушки с ее ребенком.

После своего индивидуального свидания проект покинула и тезка предыдущей участницы — предприниматель Настя. Алекс из разговора понял, что девушка, несмотря на свой значительный жизненный опыт, так до сих пор и не смогла найти себя, поэтому решил ее отпустить, но остаться друзьями.

После церемонии роз шоу покинули руководитель юридического отдела Елена и танцовщица Аделина. Желтую розу получила косметолог Марина, розовую Холостяк отдал Александре, а белую — директору банкетной службы Юле.

И даже после окончания шоу каждый участник и участник продолжает свои поиски любви, если на проекте его не удалось найти. Шестому Холостяку пришлось долго ждать своего счастья, но оно того стоило. Читай историю любви Иракли Макацария и его супруги Лизы Чичуа.

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