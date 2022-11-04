Шоу-биз

Любовь и первые разочарования: как прошел второй выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 ноября 2022, 00:18
холостяк
Фото: Instagram

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