Кохання зітхання та перші розчарування: як минув другий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Перші побачення завжди викликають особливо хвилюючі почуття. Однак ніколи не знаєш, чим скінчиться кожне з них — когось чекатиме довгий та щасливий шлюб, а на декого, можливо, приємна розлука, або ж дружба.

І як би не засмучували невдачі чи розчарування, усі вони ведуть лише до свого власного довго та щасливо, як у дитячих казках чи мирній дорослій реальності.

Пройти свій шлях у пошуках вічного кохання вирішив і Холостяк Алекс Топольський та почав організовувати перші побачення з учасницями шоу. Яке скінчилось прощанням, а яке — виром емоцій та відвертими зізнаннями — читай далі.

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Перші побачення, перші почуття та перші розчарування

Учасниць, які підуть на перше групове побачення з Холостяком, було визначено ще на першій вечірці під час гри на відвертість. Саме найбільш відкриті у своїх почуттях дівчата змогли отримати шанс першими познайомитись з чоловіком ближче.

Кожна з п’яти дівчат отримала букет квітів та можливість вибрати, на яке саме побачення вона хотіла б піти. Вишивальниця Юля обрала зайняття спортом, але на фоні фізичних навантажень змогла відкрити свою душу Алексу та розповісти про смерть мами.

Чоловіка приємно здивувала така відвертість, тому дівчина отримала першу троянду у другому випуску шоу.

Тілоохоронниця Оля та візажистка Роксолана обрали фотосесію, тому змогли стати моделями для Холостяка та ближче пізнати творчу натуру через його хобі.

Акторка Вікторія та студентка Елізабет обрали можливість опинитись на кухні разом з Холостяком та перевірити його кулінарні таланти, приготувавши улюблений торт Алекса.

Найбільше вражена запрошенням на побачення була фінансова аналітикиня Аліна. Дівчина ніколи не була за кордоном, тому лише після прочитання запрошення до Стамбулу від зворушення плакала як сама дівчина, так і її конкурентки.

Холостяк вирішив влаштувати таке особливе побачення, оскільки й сам був вражений турботою Аліни, яку вона проявила на першій вечірці. Тому пара відправилась пити турецький чай та куштувати місцеві солодощі.

Як відзначились володарки кольорових троянд

Директорка ІТ-компанії Олександра на першій вечірці не надто намагалась проявити себе попри свій девіз “Запалюй”. Не дивно, що Холостяк вирішив перевірити, чому дівчина не пішла за покликом свого серця та віддав їй жовту троянду останнього шансу.

Учасниця вирішила не чекати довго, щоб проявитись, тому приєдналась до побачення Насті, яке повинно було стати першим індивідуальним у 12 сезоні. Однак не наполегливість вразила головного героя шоу, а любов до своєї справи, якою поділилась дівчина. А ось щира розмова лише додала впевненості Алексу у своєму виборі.

Господиня будинку Олена, яка отримала у першому випуску рожеву троянду, приємно здивувала як дівчат, так і Холостяка. Навіть учасниці відмітили, що дівчина постійно щось готує, випікає, робить усім чай.

Крім того, Олена запропонувала разом створити правила дому, щоб усім було комфортно. Тому й не дивно, що дівчата погодились, що краще б і надалі вона лишалась у такому статусі.

Приватна підприємиця Настя ще на першій вечірці відкрила усі карти свого минулого перед Алексом, що неабияк підкупило чоловіка, який любить щирість. Тому дівчина отримала білу троянду, яка дала їй можливість втілити свої мрії.

Учасниця забажала, щоб Холостяк допоміг їй відчути нові емоції, тому Алекс влаштував романтичну кінну прогулянку на свіжому повітрі. Попри затишну атмосферу, у розмовах відчувались певні непорозуміння, яке з кожним словом лише зростало.

Хто покинув проект Холостяк у другому випуску

Холостяк у 12 сезоні не намагається довго роздумувати над тим, хто має залишити проект, тому вже на першому побаченні додому відправились дві учасниці.

Під час розмови зі студенткою Елізабет головний герой помітив, що вони мають зовсім різні погляди на стосунки. Дівчина готова з головою поринути у почуття, а чоловік надає перевагу балансу навіть у коханні.

Також не відчув тяжіння Алекс і до тілоохоронниці Ольги, яка у спілкуванні з Холостяком зазначила, що може уявити собі майбутнє з ним. На це чоловік зазначив, що спочатку для нього важливе спілкування, тому така швидка побудова планів йому не припала до душі.

Третьою покинула шоу нутриціологиня Настя, з якою Холостяк влаштував індивідуальне побачення та організував святкування Дня народження для її сина. Чоловіка збентежило, що у нього з хлопчиком вдалось спілкуватись значно краще, аніж у дівчини з її дитиною.

Після свого індивідуального побачення проект покинула й тезка попередньої учасниці — підприємиця Настя. Алекс із розмови зрозумів, що дівчина попри свій значний життєвий досвід так досі й не змогла знайти себе, тому вирішив її відпустити, але залишитись друзями.

Після церемонії троянд шоу покинули також керівниця юридичного відділу Олена та танцівниця Аделіна. Жовту троянду отримала косметологиня Марина, рожеву Холостяк віддав Олександрі, а білу — директорці банкетної служби Юлі.

Та навіть після закінчення шоу кожен учасник та учасниця продовжує свої пошуки кохання, якщо на проекті його не вдалося знайти. Шостому Холостяку довелось довго чекати на своє щастя, але воно було того варте. Читай історію кохання Іраклі Макацарія та його дружини Лізи Чічуа.

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