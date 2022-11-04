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Кохання зітхання та перші розчарування: як минув другий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Листопада 2022, 00:18
холостяк
Фото: Instagram

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