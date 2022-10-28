Віримо у кохання навіть у найтемніші часи: усе про перший випуск Холостяка та учасниць шоу

Подейкують, що кохання часто приходить невчасно. Поки люди будують свої плани, це нестримне почуття прокрадається тихенько під шкіру, заповнюючи душу теплом.
Тож навіть у найхолодніші часи, що прийшли у наше життя з кінця лютого, кожен може знайти своє щастя. Довести це вирішили на проекті Холостяк-12, який стартував 28 жовтня.
Шоу було зняте ще до початку повномасштабного вторгнення, але саме у цей непростий час зможе подарувати віру у те, що у нашому світі ще залишилось місце для чогось справжнього та світлого, як от кохання.
Якщо хочеш побачити, як зароджувалось кохання на проекті, тоді переходь за посиланням та дивись Холостяк 12 сезон 1 випуск.
Якщо хочеш побачити, як зароджувалось кохання на проекті, тоді переходь за посиланням та дивись Холостяк 12 сезон 1 випуск.
Новим героєм шоу Холостяк став 32-річний Алекс Топольський зі Львова. Після закінчення університету він поїхав у США будувати бізнес, що пов’язаний з нерухомістю.
Чоловік ніколи не був одружений, але має сина. Хлопчик записав відеозвернення для шоу, де розповів трохи більше про свого батька та підмітив, що вони з ним дуже схожі.
На проекті Холостяк Алекс шукатиме дівчину, з якою у нього будуть однакові цінності та погляди на життя.
У першому випуску романтичного реаліті Олександр познайомився з великою кількістю дівчат, але Холостяк подарував троянди лише 19 з них, а сім дівчат покинули шоу.
Попри те, що дівчата дуже різні, у кожної з них розпочалась своя історія з головним героєм шоу.
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Один рік змінюється на інший, і після холодних зимових вечорів ми мріємо про тепло, яке розтопить лід всередині. І так щоразу ми повертаємось до перегляду шоу Холостяк та сподіваємось, що пара після фіналу залишиться назавжди разом. Та чи можливо це? Читай розбір психолога, чи можлива справжня любов на телепроектах.
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