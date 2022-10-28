Віримо у кохання навіть у найтемніші часи: усе про перший випуск Холостяка та учасниць шоу

Подейкують, що кохання часто приходить невчасно. Поки люди будують свої плани, це нестримне почуття прокрадається тихенько під шкіру, заповнюючи душу теплом.

Тож навіть у найхолодніші часи, що прийшли у наше життя з кінця лютого, кожен може знайти своє щастя. Довести це вирішили на проекті Холостяк-12, який стартував 28 жовтня.

Шоу було зняте ще до початку повномасштабного вторгнення, але саме у цей непростий час зможе подарувати віру у те, що у нашому світі ще залишилось місце для чогось справжнього та світлого, як от кохання.

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Якщо хочеш побачити, як зароджувалось кохання на проекті, тоді переходь за посиланням та дивись Холостяк 12 сезон 1 випуск.

Що відомо про Холостяка

Новим героєм шоу Холостяк став 32-річний Алекс Топольський зі Львова. Після закінчення університету він поїхав у США будувати бізнес, що пов’язаний з нерухомістю.

Чоловік ніколи не був одружений, але має сина. Хлопчик записав відеозвернення для шоу, де розповів трохи більше про свого батька та підмітив, що вони з ним дуже схожі.

На проекті Холостяк Алекс шукатиме дівчину, з якою у нього будуть однакові цінності та погляди на життя.

Хто став учасницями Холостяка 12 сезону

У першому випуску романтичного реаліті Олександр познайомився з великою кількістю дівчат, але Холостяк подарував троянди лише 19 з них, а сім дівчат покинули шоу.

Попри те, що дівчата дуже різні, у кожної з них розпочалась своя історія з головним героєм шоу.

Олександра Погорєлова

29 років

Київ

Має власний бізнес

Катерина Лозовська

25 років

Модель

Аміна Джафарова

20 років

Київ

Студентка

Марина Голд

25 років

Київ

Косметолог

Вікторія Варлей

37 років

Маямі

Акторка

Ліза

28 років

Київ

Візажистка

Юлія Кавчук

28 років

Київ

Ведуча

Людмила Осачук

24 роки

Чернівці/Луцьк

Бровістка

Аделіна Делі

20 років

Київ

Танцівниця

Єлизавета Савенко

21 рік

Графічний дизайнер

Роксолана

29 років

Київ

Візажист

Ольга

32 роки

Київ

Особистий охоронець

Олександра Мудра

25 років

Харків

Модель

Юлія Кучеренко

23 роки

Сміла, Черкаська область

Займається художньою вишивкою

Оля Присяжнюк

24 роки

Нью-Йорк

Організаторка дитячих свят

Анастасія Кузмітська

28 років

Одеса

Нутриціологиня

Аліна Єршова

23 роки

Мирноград/Київ

Фінансовий аналітик

Анастасія Анісімова

25 років

Співачка

Олена Тацишина

28 років

Київ

Начальник юридичного відділу

Один рік змінюється на інший, і після холодних зимових вечорів ми мріємо про тепло, яке розтопить лід всередині. І так щоразу ми повертаємось до перегляду шоу Холостяк та сподіваємось, що пара після фіналу залишиться назавжди разом. Та чи можливо це? Читай розбір психолога, чи можлива справжня любов на телепроектах.

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