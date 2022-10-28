Шоу-біз

Віримо у кохання навіть у найтемніші часи: усе про перший випуск Холостяка та учасниць шоу

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Жовтня 2022, 01:40
Хто став учасницями Холостяка 12 сезон
Фото: Instagram

Більше новин
Александер Кроліковскі
“Ми навіть не розуміли, що з цими людьми робили”. Історія митця, який волонтерив у Вишгородському морзі
Як максимально заощаджувати заряд на ноутбуці: лайфхаки
Як максимально заощаджувати заряд на ноутбуці: усього п’ять простих лайфхаків для збереження батареї
Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2023 в Україні
Там є сильні пісні — Pianoбой поділився подробицями Нацвідбору на Євробачення-2023
Збір на прилади нічного бачення
Щоб гнати ворога вдень і вночі: Вікна-новини відкрили збір на прилади нічного бачення для ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Холостяк-12 - коли вийде новий сезон та що відомо про шоу
Прем’єра вже зовсім скоро! Коли вийде шоу Холостяк-12 та подробиці про головного героя
Як минуло весілля екс-Холостяка Іраклі Макацарія
Сяючі від щастя очі: як минуло весілля екс-Холостяка Іраклі Макацарії
Макс Чмерковський розповів про особисте життя
Намагаємось бути командою. Хореограф та екс-Холостяк Макс Чмерковський про шлюб із австралійкою та народження сина
Олександра Шульгіна
Переможниця Холостяка Олександра Шульгіна про заручини, різні політичні погляди з нареченим та материнство

Відео
0:05:43
Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2023 в Україні

Там є сильні пісні — Pianoбой поділився подробицями Нацвідбору на Євробачення-2023
0:01:57
Збір на прилади нічного бачення
Щоб гнати ворога вдень і вночі: Вікна-новини відкрили збір на прилади нічного бачення для ЗСУ
Харків
Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення
0:02:56
Ситуація в енергетичній системі України: чому важливо економити електрику
40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня
0:04:03
Заборона відвідування лісів: в яких областях не можна ходити до лісу та чому
Обереш кошик грибів чи життя? Чому заборонено ходити в ліс під час воєнного стану
0:00:44
Безпілотник Шарк — технічні характеристики і що відомо
Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо
0:08:30
День визволення України від нацистських загарбників: відео-звернення Зеленського від 28.10.2022
День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Карта бойових дій в Україні 28.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:16
Як взуттєва майстерня з Хмельницького перейшла на пошиття берців
Від весільного взуття до берців — як перепрофілювалось підприємство з Хмельницького
Більше відео
Як відростити волосся: дієві методи, які не зашкодять
Читати далі
Як відростити довге волосся: трихолог розповів дієві способи для стимуляції росту локонів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь