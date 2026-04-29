Інна Бєлєнь народила дівчинку: переможниця Холостяка-13 поділилася кадрами з пологового

Переможниця 13-го сезону популярного проєкту Холостяк Інна Бєлєнь, яка після заміжжя змінила прізвище на Яловенко, офіційно приєдналася до спільноти матусь. У вівторок, 28 квітня 2026 року, у 30-річної волонтерки та її чоловіка Івана народилася донька.

Радісною звісткою новоспечена мама поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши емоційне відео, зняте професійним фотографом безпосередньо у пологовому будинку.

На кадрах зафіксовано перші хвилини зустрічі батьків із немовлям, а також ваги, що зафіксували вагу дівчинки — 3,22 кг. Ім’я малечі пара поки що тримає в таємниці, проте відомо, що чоловік Інни був поруч протягом усього процесу, підтримуючи дружину під час партнерських пологів.

Інна Бєлєнь народила дівчинку та розсекретила вагу немовляти у своїх соцмережах

Історія кохання Інни та Івана Яловенка отримала новий розвиток після завершення телевізійного проєкту.

Хоча пара знайома ще зі шкільних років, романтичні почуття між ними спалахнули вже після того, як дівчина завершила участь у проєкті Холостяк, де вона виборола перемогу та серце ветерана війни Олександра Терена.

Стосунки з головним героєм реаліті після фіналу тривали недовго та супроводжувалися публічними суперечками, проте згодом Інна знайшла стабільність у стосунках із давнім знайомим.

Офіційно пара побралася 3 лютого 2026 року в Харкові. Символічно, що реєстрація шлюбу відбулася попри черговий нічний обстріл міста, що стало для подружжя свідченням незламності їхніх почуттів.

Вперше про свою вагітність Інна розповіла під час вже наступного, 14-го сезону Холостяка. Тоді вона з’явилася в ефірі разом із чоловіком, продемонструвавши округлий животик.

Стать майбутньої дитини пара розсекретила три місяці тому на гендер-паті, тож народження доньки було очікуваною та ретельно підготовленою подією.

Фото: Instagram.

Раніше ми писали, хто переміг у Холостяку 14 — читай в матеріалі, з ким об’єдналося серце Тараса Цимбалюка.

