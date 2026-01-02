Постшоу Холостяк 2025: чи продовжуються стосунки Тараса та Надін після проєкту

Минулого тижня Холостяк зробив непростий вибір та вирішив продовжити спілкування з Надін Головчук. А тепер Тарас Цимбалюк та героїні 14 сезону зустрілися знов, щоб обговорити участь у реаліті. Та глядачів найбільше цікавить, чи разом Тарас і Надін. Про найцікавіші моменти з постшоу Холостяк 14 — далі в матеріалі.

Постшоу Холостяк 2025: Життя після проєкту — найцікавіше з ефіру

На початку випуску Григорій Решетник запропонував обговорити вплив Холостяка 14 на глядачів. Адже цей сезон привернув велику кількість уваги та породив небачений раніше обсяг мемів та жартів. У святкову студію завітала керівниця проєкту Юлія Колесник та психотерапевтка Вікторія Любаревич-Торхова.

Кожна героїня поділилася змінами у житті після участі. Першими про свої справи розповіли Дар’я Романець, Ольга Дзундза та Оксана Шанюк. Дівчата зауважили, що люди підходять до них на вулицях, фотографуються, а іноді навіть висловлюють слова підтримки.

Згодом до студії завітала улюблениця глядачів цього сезону Ірина Пономаренко. Народна любов стала для неї неочікуваною, водночас Ірочка відчуває велику відповідальність, адже потрібно уважно стежити за тим, які меседжі ти несеш суспільству.

Наступною гостею стала Софія Шамія. Григорій запропонував владнати давній конфлікт між нею та Оксаною. Ще під час реаліті Оксана звинуватила Софію в тому, що та мала стосунки з одруженим чоловіком. Дружина чоловіка була клієнткою Оксани.

Софія звинуватила Оксану та деяких інших дівчат у булінгу. За її словами, саме це стало причиною її дострокового виходу з проєкту. Вона додала, що ніколи в житті не була у стосунках з одруженим чоловіком. Оксана наполягала на тому, що її слова є правдивими й навіть згодилася показати всі необхідні листування. Обидві дівчини хочуть зустрітися у суді, щоб довести свою правоту.

Далі студію відвідала Діана Зотова. Дівчина покинула реаліті після того, як чесно зізналася Тарасу, що продовжує спілкуватися з колишнім хлопцем. На постшоу Холостяк 2025 вона розповіла, що дійсно отримувала від нього повідомлення, але не зустрічалась особисто на момент участі в проєкті. Зараз вони відновили спілкування і знову перебувають у стосунках.

Яна Андрієнко, Валерія Жуковська та Ірина Кулешина теж поділилися подробицями свого життя після проєкту. Дехто з них і досі продовжує дружити з іншими учасницями.

Зустрітися з дівчатами прийшла і переможниця Холостяк 13 Інна Бєлєнь зі своїм нареченим. Дівчина також потішила щасливою новиною — вони очікують на первістка.

Чи разом Тарас Цимбалюк та Надін Головчук після фіналу Холостяк 14

Найочікуваніша частина постшоу Холостяк 2025 відбулася наприкінці випуску. Надін розповіла, що у момент отримання каблучки переживала радісні емоції та була дуже щасливою. Зустрічі між нею і Тарасом продовжились, хоч і відбувались в режимі таємниці через правила проєкту.

Після енергетичного сплеску пара ще певний час була у романтичному стані. Далі Тарас почав зйомки фільму і в нього майже не було вихідних. Вони зустрічалися раз на два тижні, але з кожною новою зустріччю міцнішало відчуття, що вони намагаються штучно запустити якийсь процес.

Через емоційне виснаження у Надін не вистачило сил зупинити невідворотні процеси. Після фіналу Холостяка вона була надто втомлена, щоб спілкуватися з іншими людьми. Зрештою вони не змогли побудувати міцні стосунки.

