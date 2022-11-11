Побачити минуле, щоб зазирнути у майбутнє: хто залишив шоу Холостяк та мрії знайти кохання на проекті

Пройти минулими стежками, щоб зазирнути у спільне майбутнє. Звучить може складніше, ніж зробити героям шоу Холостяк на третьому тижні.

На своєму шляху до вічного кохання кожній парі доводиться проходити чимало випробувань та пізнавати одне одного щодня з іншого боку. І як знати, який з них принесе щастя, а який — розставання.

Цього тижня Холостяк намагався зрозуміти, наскільки його захоплення співпадають з хобі учасниць. І як виявилось, дійти до спільного знаменника чоловіку не вдалось лише з однією дівчиною, тож вона покинула шоу.

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На побаченнях Холостяк вже не був настільки категоричним, як минулого тижня, тому з однією дівчиною чоловік вирішив розлучитись саме на церемонії троянд. Попрощалась з мрією знайти своє кохання на шоу цього разу гравчиня збірної України з волейболу Людмила.

Холостяку не сподобались погляди дівчини на виховання малечі, а зокрема її лояльність до використання фізичної сили до дітей.

Однак у довготривалих стосунках буває, що будь-який дотик партнера лише псує настрій та викликає бажання втекти. Читай пояснення психологині, як повернути ніжність у стосунках.

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