Шоу-біз

Побачити минуле, щоб зазирнути у майбутнє: хто залишив шоу Холостяк та мрії знайти кохання на проекті

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Листопада 2022, 01:05
Холостяк
Фото: СТБ

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