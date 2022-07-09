Я очень скучаю по мужу — Наталья Денисенко о службе любимого в ВСУ и самой длинной разлуке за всю жизнь

Семья известных актеров Натальи Денисенко и Андрея Фединчика разделена войной, как и миллионы других украинских пар. Муж и отец Андрей служит в ВСУ, а жена дома заботится о сыне.

Наталья рассказала в эфире телемарафона, как переживает разлуку с любимым и кто ей помогает в это сложное время.

Для супругов война стала самой длинной разлукой за всю жизнь, но несмотря ни на что Андрей пытается держать контакт с женой, а главное — с маленьким сынишкой.

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Месяц мы не виделись вживую, но мы каждый день на связи. Иногда бывает, что даже два раза в день он может мне написать, — делится актриса.

Она признается, что за время службы в армии ее муж сильно изменился и стал “настоящим военным”. И хоть в домашних делах Наталья сама справляется без проблем, сердце все равно хочет к любимому.

— Я могу все делать сама, с сыном мне помогает моя мама. Но я понимаю, что мне не становится легче этой самостоятельности. Я очень скучаю по своему мужу, — говорит Денисенко.

Помогает ей пережить эмоционально сложное время ребенок, который держится и успокаивает маму.

Дети держат наше эмоциональное состояние больше, чем даже мы их. Андрюша (сын — ред.) меня спасает, потому что у него еще детское мировосприятие, — рассказывает Наталья.

Семья мечтает поскорее снова увидеть друг друга.

Практика стояния на гвоздях набирает все большую популярность. Она позволяет снизить уровень стресса, перезагрузить сознание и познать себя. Читай, что рассказала Наталья Денисенко о стоянии на гвоздях и своем опыте.

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