Рассказы

Мечты и любовь, несмотря на кровавую войну: как молодые супруги празднуют первую годовщину на фронте

Андрей Почтев 13 августа 2022, 16:00
Як молоде подружжя святкує першу річницю на фронті
Фото: Facebook

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