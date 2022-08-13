Мечты и любовь, несмотря на кровавую войну: как молодые супруги празднуют первую годовщину на фронте

Они были вместе еще со школы. Теперь бывшие одноклассники Екатерина и Владислав не только защищают Украину бок о бок, но и празднуют первую годовщину свадьбы.

Пара поженилась, когда им было только по 18 лет. Тогда и сделали символические тату в знак своей любви. У нее на плече виднеется луна, а у него — солнце.

Теперь прошел год, и они стали самыми молодыми супругами в военной бригаде на одном из самых опасных участков фронта. Видеться удается не так часто, как хотелось бы, потому что служат в разных подразделениях. Однако радуются, что хотя бы в одной бригаде.

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Екатерина подписала контракт с Вооруженными силами Украины ровно за месяц до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля Владислав решил пойти в армию добровольцем, чтобы защищать страну и прикрывать любимую.

Парень очень переживает за Екатерину, несмотря на то, что у девушки тыловая должность. А она же говорит, что ее муж дарит ей уверенность.

Это он за меня переживает, а я в нем уверена на все сто процентов.

Как только удается увидеться, сразу тянутся друг к другу и искренне улыбаются, несмотря на войну.

Пара пытается радоваться жизни и любви, а вместе с тем строить планы на будущее. Все достаточно просто – побыть вместе и поехать исследовать новые места в романтическом путешествии.

Некоторые военные обретают свою судьбу даже на фронте. Читай историю любви военнослужащих из передовой.

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