Українська мрія за тисячу миль: історія 16-річної біженки у Швейцарії

Війна в Україні змінила життя мільйонів дітей, змусивши їх покинути рідні домівки та шукати притулку за кордоном.

За даними UNICEF, понад 1,8 мільйона українських дітей стали біженцями. Це не просто статистика, а тисячі особистих драм, однією з яких є історія 16-річної Софії Огагіфо, яка вже три роки будує нове життя у Швейцарії.

Три роки тому звичайне життя української підлітки — з уроками, друзями та мріями про майбутнє — різко обірвалося. Повномасштабне вторгнення Росії змусило Софію та її родину ухвалити одне з найважчих рішень у житті.

Ми сподівалися залишитися в Україні якомога довше, тримаючись за останню надію, що все зміниться, — згадує дівчина.

Проте постійні обстріли змусили їх евакуюватися, залишивши позаду все звичне.

Шлях до адаптації

Перший місяць у новій країні був особливо важким. Долаючи понад тисячу миль, родина дісталася до Швейцарії, але фізична відстань не зменшила душевного болю.

Я постійно плакала, не розмовляла із сім’єю, просто сиділа вдома. Це було жахливо, — ділиться Софія.

Її емоційна ізоляція посилювалася необхідністю адаптуватися до абсолютно нового світу: від незнайомої мови та звичаїв до іншого ритму життя.

У новій школі Софія натрапила на нові труднощі — відчула на собі булінг. Її українське походження, незнання місцевих традицій і статус біженки стали приводом для глузувань з боку деяких однокласників.

Деякі діти сміялися з того, як я говорю, — згадує вона.

Це почуття ізоляції та приниження є, на жаль, поширеною проблемою для українських дітей-біженців у Європі, що посилює їхні психологічні травми.

Підтримка Батьківщини на відстані

Попри всі випробування, Софія не втратила зв’язку з Україною. Вона знайшла неймовірну внутрішню силу та підтримку у вчителів і шкільних психологів.

Щобільше, вона сама стала активною учасницею підтримки рідної країни. Для шкільного проекту дівчина створила детальний макет легендарного літака Мрія.

Пізніше цей макет був виставлений на аукціон. За підтримки БФ Голоси дітей та компанії Sky Up Софія оголосила збір коштів на допомогу українським дітям.

У Швейцарії я все ще маю можливість підтримувати свою країну, — каже вона, показуючи, що відстань не є перешкодою для допомоги.

Сьогодні Софія завершила останній рік навчання в школі. Її історія — це приклад того, як особистий біль можна перетворити на мету, що дає надію. Вона планує вступити до університету, щоб вивчати психологію.

Я хочу допомагати людям, які пережили травми, подібні до моїх, — пояснює свій вибір дівчина.

Це рішення свідчить про її глибоке розуміння того, що травма може стати джерелом сили, а власний досвід — дороговказом для допомоги іншим.

Софія Огагіфо — одна з мільйонів українських підлітків, які сьогодні живуть за кордоном, але її історія є унікальною.

Вона поєднує в собі біль втрати, виклики адаптації, неймовірну стійкість і справжню відданість своїй батьківщині. Її приклад показує, що українська мрія жива і продовжує надихати, навіть за тисячі миль від дому.

Авторка матеріалу: Ольга Єрохіна, БФ Голоси дітей

