Світ

Я переконаний, що нафтове ембарго буде — Кулеба про нові санкції проти РФ та незаконне вивезення зерна з України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Травня 2022, 00:00

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Дмитро Кулеба про нафтове ембарго для Росії та викрадення українського зерна

Я переконаний, що нафтове ембарго буде — Кулеба про нові санкції проти РФ та незаконне вивезення зерна з України
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