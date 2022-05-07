Я переконаний, що нафтове ембарго буде — Кулеба про нові санкції проти РФ та незаконне вивезення зерна з України

На тимчасово окупованих територіях російські військові вивозять зерно до Росії. Уже зафіксовані перші спроби продати крадене на світовому ринку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону про вивезення зерна з України, а також розгляд нафтового ембарго у ЄС.

Путінська війна — глобальна загроза продовольчій безпеці

Україна відстежує спроби росіян перепродавати за кордон крадене українське зерно та іншу сільськогосподарську продукцію й активно перешкоджає планам ворога.

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Один з кораблів віз, на нашу думку, крадене зерно й прямував до Єгипту. Ми зробили так, щоб його в Єгипті не прийняли. Після цього судно було змушено маневрувати й намагатися потрапити в порти інших країн. Ми за ним стежимо, — розповів Кулеба.

За словами міністра, єдина країна, на яку Україна не може повпливати — це Сирія, оскільки це найближчий союзник Росії.

Зараз у світі постало глобальне питання продовольчої безпеки, адже Україна не може експортувати своє зерно через заблоковані росіянами порти. У багатьох країнах через це вже серйозно зросли ціни, а ООН прогнозує голод у деяких державах.

Наша задача як Міністерства закордонних справ спільно з Міністерством аграрної політики — допомогти побудувати альтернативні маршрути експорту для українських сільськогосподарських виробників та розблокувати шляхи, — зазначив міністр.

У цьому також не останню роль відіграє іноземна дипломатія. Адже світ розуміє, що Росія не зможе компенсувати своїм зерном відсутність українського експорту.

Нафтове ембарго для Росії

У шостий пакет санкцій Євросоюзу ввійшло нафтове ембарго для Росії. Якщо він буде ухвалений у тому вигляді, у якому його представили, то вже за півроку ЄС не купуватиме сирої нафти з РФ, а до кінця року відмовиться й від нафтопродуктів.

— Зараз стоїть питання не в тому, чи доцільно це робити, а в тому, як це зробити. Я переконаний, що нафтове ембарго буде. Що стосується конкретних намагань відкласти його запровадження, то йдеться про перенесення ембарго не для всіх країн, а лише для деяких з них.

Кількість варіюється між однією та трьома державами (Угорщина, Словаччина, Чехія — ред.) у зв’язку з критичною залежністю цих країн від саме російської нафти. Україна виступає проти відтермінувань, — зазначив Кулеба.

Санкції проти Росії покликані завадити Кремлю фінансувати найбільшу військову агресію в Європі з часів Другої світової війни, а також відкинути економіку РФ на десятиліття назад.