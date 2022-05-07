Мир

Я убежден, что нефтяное эмбарго будет — Кулеба о новых санкциях против РФ и незаконном вывозе зерна из Украины

Елена Яковлева, редактор сайта 08 мая 2022, 00:00

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