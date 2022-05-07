Я убежден, что нефтяное эмбарго будет — Кулеба о новых санкциях против РФ и незаконном вывозе зерна из Украины

На временно оккупированных территориях российские военные вывозят зерно в Россию. Уже зафиксированы первые попытки продать ворованное на мировом рынке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона о вывозе зерна из Украины, а также рассмотрении нефтяного эмбарго в ЕС.

Путинская война — глобальная угроза продовольственной безопасности

Украина отслеживает попытки россиян перепродавать за границу краденое украинское зерно и другую сельскохозяйственную продукцию и активно препятствует планам врага.

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Один из кораблей вез, по нашему мнению, краденое зерно и направлялся в Египет. Мы сделали так, чтобы его в Египте не приняли. После этого судно вынуждено было маневрировать и пытаться попасть в порты других стран. Мы за ним следим, — рассказал Кулеба.

По словам министра, единственная страна, на которую Украина не может повлиять — это Сирия, поскольку это ближайший союзник России.

Сейчас в мире возник глобальный вопрос продовольственной безопасности, ведь Украина не может экспортировать свое зерно из-за заблокированных россиянами портов. Во многих странах из-за этого уже серьезно выросли цены, а ООН прогнозирует голод в некоторых государствах.

Наша задача как Министерства иностранных дел совместно с Министерством аграрной политики –— помочь построить альтернативные маршруты экспорта для украинских сельскохозяйственных производителей и разблокировать пути, — отметил министр.

В этом тоже не последнюю роль играет иностранная дипломатия. Ведь мир понимает, что Россия не сможет компенсировать своим зерном отсутствие украинского экспорта.

Нефтяное эмбарго для России

В шестой пакет санкций Евросоюза вошло нефтяное эмбарго для России. Если он будет принят в том виде, в каком его представили, то уже через полгода ЕС не будет покупать сырую нефть из РФ, а до конца года откажется и от нефтепродуктов.

— Сейчас стоит вопрос не в том, целесообразно ли это делать, а в том, как это сделать. Я уверен, что нефтяное эмбарго будет. Что касается конкретных попыток отложить его введение, то речь идет о переносе эмбарго не для всех стран, а только для некоторых из них.

Число варьируется между одним и тремя государствами (Венгрия, Словакия, Чехия — ред.) в связи с критической зависимостью этих стран от российской нефти. Украина выступает против отсрочок, — отметил Кулеба.

Санкции против России призваны помешать Кремлю финансировать саму большую военную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, а также отбросить экономику РФ на десятилетие назад.