Мир

Откинуть экономику России на десятилетие назад? Самые масштабные в истории санкции

Александр Мужичук 05 мая 2022, 07:00

Больше видео
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв
Лавров сделал резкое заявление о евреях и Гитлере — Израиль окончательно определился, за кого воюет
0:01:43
Віталій Кім про 9 травня в Росії
Парад военных с холодильниками — Виталий Ким о 9 мая в России
0:05:53
Ізраїльсько-російські відносини - як усе зіпсував Лавров
Израиль перешел рубикон в нашу пользу: как изменилась позиция страны после скандального заявления Лаврова
Наступник Путіна
Два старых сапога – пара? Кто такой Патрушев и почему преемник русского престола хуже, чем Путин
Смотреть больше

Последние видео
0:02:18
Одеса готова відбивати атаку окупантів

Одесса готова отбить атаку из Приднестровья — какая ситуация в регионе
0:04:31
Євросоюз відмовляється від російської нафти
Откинуть экономику России на десятилетие назад? Самые масштабные в истории санкции
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 мая
звернення Зеленського 5 травня
Владимир Зеленский об Азовстале, Александре Махове и поддержке партнеров
0:05:55
Юрій Щиголь
Выключают мобильную связь и боятся правды: зачем россияне уничтожают узлы связи в Херсонской области
0:02:52
Закарпаття
Первый ракетный удар по Закарпатью: куда попали захватчики и как ликвидируют последствия
0:01:27
Азовсталь- ситуація зараз
Мы продолжаем выполнять приказ — держать оборону: командир Азова рассказал о прорыве противника на Азовсталь
0:01:27
Азовсталь- ситуація зараз
Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь
Вибухи в Україні
Снова накрывают Украину ракетами! Что известно о взрывах в разных уголках страны
Дефлімпійські ігри 2022 - все про змагання, збірну України та кількість медалей
25 медалей и первое место в рейтинге! Как украинские спортсмены покоряют Дефлимпийские игры
Больше видео
Одеса готова відбивати атаку окупантів
Читать дальше
Одесса готова отбить атаку из Приднестровья — какая ситуация в регионе
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 травня
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 мая

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь