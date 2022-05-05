Откинуть экономику России на десятилетие назад? Самые масштабные в истории санкции

Евросоюз объявил, что отказывается от российской нефти. Мероприятие решилось на самые масштабные в истории санкции против России.

Они призваны помешать Кремлю финансировать величайшую военную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны. И отбросить экономику России на десятилетие вспять.

С начала полномасштабной войны мир купил у России энергоносителей на 63 миллиарда евро, 71% этого объема приходится на Евросоюз.

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Поэтому европейское нефтяное эмбарго – самая радикальная мера экономического давления на агрессора из оставшегося в резерве Запада.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила 27 странам ЕС решиться на поэтапное нефтяное эмбарго России.

Давайте откровенно. Это будет нелегко, поскольку члены Евросоюза сильно зависят от российской нефти, но мы должны это сделать.

От российских нефти, газа и угля уже отказались США. Однако они покупали немного в отличие от ЕС.

Нефтяное эмбарго будут вводить постепенно. Венгрия и Словакия могут получить отсрочку до конца 2023 года.

Резкий отказ от российской нефти может вызвать рост мировых цен на нее. Поэтому Россия сможет заработать те же деньги, продавая меньше сырья. Это лишит санкции экономического смысла.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объяснила такое решение:

Таким образом, мы максимизируем давление на Россию и одновременно минимизируем побочные убытки для наших партнеров. Потому что чтобы помогать Украине, мы должны иметь сильную экономику.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон во вторник, 3 мая, выступил перед Верховной Радой Украины. Он признал, что Запад должен заранее ввести санкции против агрессора, однако этого не произошло.