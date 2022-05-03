Путинская машина разбилась об украинский патриотизм — выступление Бориса Джонсона в Верховной Раде

Британский премьер-министр Борис Джонсон во вторник, 3 мая, выступил перед Верховной Радой Украины. На заседании также присутствовал и президент Владимир Зеленский.
Борис Джонсон выразил уверенность, что Украина победит и будет свободной страной.
Во время визита в Киев я видел достаточно украинской воли. Тот, кто имеет уши — тот слышит, а кто имеет глаза — видит, что Украина будет бороться, — заявил Джонсон.
Во время визита в Киев я видел достаточно украинской воли. Тот, кто имеет уши — тот слышит, а кто имеет глаза — видит, что Украина будет бороться, — заявил Джонсон.
Он также отметил, что украинцы остановили наступление захватчиков благодаря любви к собственной стране, а путинская военная машина разбилась об украинский патриотизм.
По его словам, украинцы научили целый мир, что брутальная мощь агрессора не сможет ничего сделать народу, избравшему свободу.
Джонсон также признал, что Запад должен был заранее ввести санкции против агрессора, однако этого не произошло.
We collectively failed (мы вместе облажались — ред.).
We collectively failed (мы вместе облажались — ред.).
В ходе обращения британский премьер выразил поддержку Украине и сообщил о новом пакете военной помощи. В его составе, в частности, ракеты, радары контрбатарейной борьбы, средства защиты для военных.
Смотри обращение Бориса Джонсона к Верховной Раде Украины в видео:
К депутатам в стенах Рады обратился и президент Владимир Зеленский — ему аплодировали стоя. Смотри полное обращение Зеленского в Верховной Раде 3 мая в видео:
Напомним, ранее Борис Джонсон прокомментировал переговоры Украины и России. В частности, он заявил: “Как можно договариваться с крокодилом, когда в его челюстях нога?”