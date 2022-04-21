Как можно договариваться с крокодилом, когда в его челюстях нога? Борис Джонсон о переговорах Украины и России

Великобритания и, в частности, Борис Джонсон оказывают Украине большую поддержку. Премьер-министр Британии даже приезжал с официальным визитом в Киев и много общается с нашим президентом относительно войны в Украине.

Борис Джонсон на своем пути в Индию поделился с журналистами своими мыслями относительно переговоров Украины с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Политик сказал, что у Владимира Путина отсутствует добропорядочность. По словам премьер-министра Великобритании, стратегия президента РФ состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы.

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— Вот в чем трудности, с которыми сталкиваются украинцы. Нужно просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием, — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что мировые лидеры, в частности президент США Джо Байден, согласились на призыв на этой неделе и будут продолжать поставлять Украине оружие, в частности, артиллерию, поскольку Россия активизирует свои атаки на восток Украины.

— Мнение президента Украины — если я правильно его понял, я много с ним разговариваю — заключается в том, что он действительно хотел бы, чтобы российские войска были изгнаны с их нынешних позиций в Донецке и Луганске.

Это довольно максималистская позиция, но по Крыму они не такие максималисты.

Премьер-министр Великобритании намерен в Индии призвать своего коллегу Нарендру Моди отказаться от нейтралитета по поводу войны в Украине. Однако он подчеркнул, что не стоит забывать об исторических отношениях между Индией и Россией.

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