Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Борис Джонсон про перемовини України та Росії

Велика Британія та, зокрема, Борис Джонсон надають Україні велику підтримку. Прем’єр-міністр Британії навіть приїжджав з офіційним візитом у Київ та багато спілкується з нашим президентом щодо війни в Україні.

Тож Борис Джонсон на своєму шляху до Індії розповів журналістам свої думки щодо переговорів України з Росією. Про це повідомляє Reuters.

Політик сказав, що у Володимира Путіна відсутня добропорядність. За словами прем’єр-міністра Великої Британії, стратегія президента РФ полягає в тому, щоб спробувати поглинути й захопити якомога більшу частину України й, можливо, провести якісь переговори з позиції сили.

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Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога?

— Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю, — сказав Джонсон.

Він наголосив, що світові лідери, зокрема президент США Джо Байден, погодилися на заклик цього тижня та продовжуватимуть постачати Україні зброю, зокрема артилерію, оскільки Росія активізує свої атаки на схід України.

— Думка президента України — якщо я правильно його зрозумів, я багато з ним розмовляю — полягає в тому, що він насправді хотів би, щоб російські війська були витіснені з їхніх нинішніх позицій у Донецьку та Луганську.

Це досить максималістська позиція, але щодо Криму вони не такі максималісти.

Прем’єр-міністр Великої Британії має намір в Індії закликати свого колегу Нарендру Моді відмовитись від нейтралітету щодо війни в Україні. Проте він наголосив, що не варто забувати про історичні відносини між Індією та Росією.

Поки ЗСУ знищують ворога на землі, наша влада веде війну проти Росії на дипломатичному рівні. Вона зміцнює обороноздатність України, отримує фінансову підтримку та гуманітарну допомогу. Раніше ми розповідали про нові дипломатичні перемоги.