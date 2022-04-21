Світ

Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Борис Джонсон про перемовини України та Росії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Квітня 2022, 13:48
Борис Джонсон про перемовини України та Росії

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