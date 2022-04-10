Я чув, вас тут називають “залізні люди”. Як Борис Джонсон звернувся до залізничників та “українізував” прізвище

Велика Британія підтримує нас чи не найбільше. Вона з нами на політичному фронті, приймає біженців та допомагає зброєю.

Крім того, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон приїхав до Києва, зустрівся з Володимиром Зеленським та пройшовся вулицями української столиці.

Добирався він з Польщі до нашої столиці потягом нашої Укрзалізниці, де його пригощали справжнім українським салом.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Борис Джонсон записав відеозвернення до українців під час подорожі потягом.

— Просто хотів висловити вам величезну подяку — всій команді залізничників — за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають “залізні люди”.

Це, звісно, пов’язано з вашою залізничною індустрією, але водночас показує й ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії.

Також він вислови співчуття рідним тих, хто загинув у Краматорську і повідомив, що Велика Британія нас підтримує.

Під час свого візиту до України прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв надати Україні $500 мільйонів кредиту, відправити нам 120 БТРів, нові протикорабельні ракетні комплекси та техніку ще на $130 мільйонів.

І ще один цікавий факт — Джонсон тепер Джонсонюк. Здається, політик змінив своє прізвище в Instagram на більш співзвучне з українським після свого візиту до Києва.

Хоча загалом виглядає так, ніби Борис додав uk – United Kingdom.

Ось така символічна гра літер у соцмережах прем’єр-міністра Великої Британії.

Скриншот сторінки Бориса Джонсона

Візит Бориса Джонсона до Києва — це дуже хороший знак. Та не тільки Велика Британія продовжує нас підтримувати, а й багато інших країн. Раніше ми розповідали про ситуацію на дипломатичному фронті станом на 10 квітня.