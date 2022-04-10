Світ

Я чув, вас тут називають “залізні люди”. Як Борис Джонсон звернувся до залізничників та “українізував” прізвище

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Квітня 2022, 11:09
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