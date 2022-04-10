Я чув, вас тут називають “залізні люди”. Як Борис Джонсон звернувся до залізничників та “українізував” прізвище

Велика Британія підтримує нас чи не найбільше. Вона з нами на політичному фронті, приймає біженців та допомагає зброєю.
Крім того, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон приїхав до Києва, зустрівся з Володимиром Зеленським та пройшовся вулицями української столиці.
Добирався він з Польщі до нашої столиці потягом нашої Укрзалізниці, де його пригощали справжнім українським салом.
Борис Джонсон записав відеозвернення до українців під час подорожі потягом.
— Просто хотів висловити вам величезну подяку — всій команді залізничників — за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають “залізні люди”.
Це, звісно, пов’язано з вашою залізничною індустрією, але водночас показує й ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії.
Це, звісно, пов’язано з вашою залізничною індустрією, але водночас показує й ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії.
Також він вислови співчуття рідним тих, хто загинув у Краматорську і повідомив, що Велика Британія нас підтримує.
Під час свого візиту до України прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв надати Україні $500 мільйонів кредиту, відправити нам 120 БТРів, нові протикорабельні ракетні комплекси та техніку ще на $130 мільйонів.
І ще один цікавий факт — Джонсон тепер Джонсонюк. Здається, політик змінив своє прізвище в Instagram на більш співзвучне з українським після свого візиту до Києва.
Хоча загалом виглядає так, ніби Борис додав uk – United Kingdom.
Ось така символічна гра літер у соцмережах прем’єр-міністра Великої Британії.
Скриншот сторінки Бориса Джонсона
Візит Бориса Джонсона до Києва — це дуже хороший знак. Та не тільки Велика Британія продовжує нас підтримувати, а й багато інших країн. Раніше ми розповідали про ситуацію на дипломатичному фронті станом на 10 квітня.