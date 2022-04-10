Я слышал, вас здесь называют “железные люди”. Как Борис Джонсон обратился к железнодорожникам и “украинизировал” фамилию

Великобритания поддерживает нас, наверное, больше всех. Она с нами на политическом фронте, принимает беженцев и помогает оружием.
Кроме того, премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в Киев, встретился с Владимиром Зеленским и погулял улицами украинской столицы.
Добирался он из Польши в нашу столицу поездом нашей Укрзалізниці, где его угощали настоящим украинским салом.
Борис Джносон записал видеообращение к украинцам во время поездки на поезде.
— Просто хотел выразить вам огромное спасибо — всей команде железнодорожников — за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют “железные люди”.
Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время показывает и ваш дух, настоящий украинский дух, который демонстрируют украинцы в сопротивлении ужасной агрессии России.
Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время показывает и ваш дух, настоящий украинский дух, который демонстрируют украинцы в сопротивлении ужасной агрессии России.
Также он выразил соболезнования родным погибших в Краматорске и сообщил, что Великобритания нас поддерживает.
Во время своего визита в Украину премьер-министр Великобритании пообещал предоставить Украине $500 миллионов кредита, отправить нам 120 БТРов, новые противокорабельные ракетные комплексы и технику еще на $130 миллионов.
И еще один интересный факт – Джонсон теперь Джонсонюк. Кажется, политик сменил свою фамилию в Instagram на более созвучную с украинской после своего визита в Киев.
Хотя в общем выглядит так, будто Борис добавил uk – United Kingdom.
Вот такая символическая игра букв в соцсетях премьер-министра Великобритании.
Скриншот страницы Бориса Джонсона
Визит Бориса Джонсона в Киев — это очень хороший знак. Но не только Великобритания продолжает нас поддерживать, но и многие другие страны. Ранее мы рассказывали о ситуации на дипломатическом фронте за 10 апреля.