Я слышал, вас здесь называют “железные люди”. Как Борис Джонсон обратился к железнодорожникам и “украинизировал” фамилию

Великобритания поддерживает нас, наверное, больше всех. Она с нами на политическом фронте, принимает беженцев и помогает оружием.

Кроме того, премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в Киев, встретился с Владимиром Зеленским и погулял улицами украинской столицы.

Добирался он из Польши в нашу столицу поездом нашей Укрзалізниці, где его угощали настоящим украинским салом.

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Борис Джносон записал видеообращение к украинцам во время поездки на поезде.

— Просто хотел выразить вам огромное спасибо — всей команде железнодорожников — за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют “железные люди”.

Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время показывает и ваш дух, настоящий украинский дух, который демонстрируют украинцы в сопротивлении ужасной агрессии России.

Также он выразил соболезнования родным погибших в Краматорске и сообщил, что Великобритания нас поддерживает.

Во время своего визита в Украину премьер-министр Великобритании пообещал предоставить Украине $500 миллионов кредита, отправить нам 120 БТРов, новые противокорабельные ракетные комплексы и технику еще на $130 миллионов.

И еще один интересный факт – Джонсон теперь Джонсонюк. Кажется, политик сменил свою фамилию в Instagram на более созвучную с украинской после своего визита в Киев.

Хотя в общем выглядит так, будто Борис добавил uk – United Kingdom.

Вот такая символическая игра букв в соцсетях премьер-министра Великобритании.

Скриншот страницы Бориса Джонсона

Визит Бориса Джонсона в Киев — это очень хороший знак. Но не только Великобритания продолжает нас поддерживать, но и многие другие страны. Ранее мы рассказывали о ситуации на дипломатическом фронте за 10 апреля.