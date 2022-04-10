Мир

Я слышал, вас здесь называют “железные люди”. Как Борис Джонсон обратился к железнодорожникам и “украинизировал” фамилию

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 апреля 2022, 11:09
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