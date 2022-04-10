Миллиарды евро помощи и возобновление работы посольств в Киеве — хорошие новости для Украины на дипломатическом фронте

Мировые лидеры приезжают в Киев, а посольства возобновляют свою работу. Это четкий сигнал для России, что Киев был, есть и будет центром сильного суверенного государства и уже никто не боится путинских угроз.

Министерство иностранных дел Украины рассказало, какие достижения на дипломатическом фронте принесли предыдущие сутки.

Помощь мира

Вчера, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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По результатам переговоров Великобритания объявила о новом пакете военной и финансовой помощи для Украины. Готовятся новые мощные санкции против России, чтобы вынудить ее прекратить войну против нас.

Кроме того, Великобритания предоставит Украине дополнительные 500 миллионов долларов кредита от Всемирного банка. Страна ослабит тарифы на большую часть импорта из Украины.

Глава нашего государства также принял в Киеве Федерального канцлера Австрии Карла Негаммера. Собеседники обсудили вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейском Союзе, а также усиление санкционного давления на Россию.

ЕС в свою очередь предоставит дополнительные 500 миллионов евро на укрепление обороноспособности Украины.

В Варшаве прошло благотворительное мероприятие по сбору средств в поддержку украинцев. Глобальные доноры, в частности правительство Канады и Европейская комиссия, пообещали предоставить Украине в общей сложности 9,1 млрд евро в виде пожертвований, займов и грантов.

Санкции против России

Теперь без яхт, вилл и оффшоров: Совет ЕС согласовал введение санкций против еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на войну РФ против Украины. В частности, под новые европейские санкции попали дочери Путина.

Кроме того, мир постепенно отказывается от энергетической иглы страны-агрессора. Президент США Джо Байден подписал законопроекты, запрещающие импорт энергетических ресурсов из РФ и приостанавливающие нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью.

А японская энергетическая компания Kyushu Electric Power отказывается от закупки российского угля.

Иностранные посольства возвращаются в Киев

Представительство Европейского Союза в Украине и Посольство Италии объявили о возобновлении работы в Киеве.

Больше не Kiew! МИД Австрии сообщил о переходе на использование в официальном делопроизводстве украиноязычной транслитерации и транскрипции в обозначении украинских городов.

Россия на стадии “выборочного дефолта”

S&P Global Ratings снизил суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до “выборочного дефолта”.

А датский SaxoBank предупредил клиентов из России о приостановке обслуживания брокерских счетов.

YouTube заблокировал еще один источник пропаганды — канал Госдумы Дума-ТВ, где транслировались заседания депутатов.

Вчера, 9 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к миру из разрушенного российскими захватчиками Гостомеля и призвал предоставить нам оружие дальнего действия, чтобы происходящее сейчас в Украине не пришло в другие страны. Смотри обращение Резникова к странам-партнерам.