Мільярди євро допомоги та відновлення роботи посольств у Києві — добрі новини для України на дипломатичному фронті

Світові лідери приїжджають до Києва, а посольства відновлюють свою роботу. Це чіткий сигнал для Росії, що Київ був, є та буде центром сильної суверенної держави й уже ніхто не боїться путінських погроз.

Міністерство закордонних справ України розповіло, які здобутки на дипломатичному фронті принесла попередня доба.

Допомога світу

Учора, 9 квітня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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За результатами перемовин Велика Британія оголосила про новий пакет військової та фінансової допомоги для України. Готуються нові потужні санкції проти Росії, щоб змусити її припинити війну проти України.

Крім того, Об’єднане Королівство надасть Україні додаткові 500 мільйонів доларів кредиту від Світового банку. Країна послабить тарифи на більшу частину імпорту з України.

Глава нашої держави також прийняв у Києві Федерального канцлера Австрії Карла Негаммера. Співрозмовники обговорили питання підтримки України на шляху до членства в Європейському Союзі, а також посилення санкційного тиску на Росію.

ЄС своєю чергою надасть додаткові 500 мільйонів євро на зміцнення обороноздатності України.

У Варшаві пройшов благодійний захід зі збору коштів на підтримку українців. Глобальні донори, зокрема уряд Канади та Європейська комісія пообіцяли надати Україні загалом 9,1 млрд євро у вигляді пожертв, позик і грантів.

Санкції проти Росії

Тепер без яхт, вілл та офшорів: Рада ЄС погодила запровадження санкцій проти ще 217 фізичних і 18 юридичних осіб у відповідь на війну РФ проти України. Зокрема, під нові європейські санкції потрапили доньки Путіна.

Крім того, світ потроху відмовляється від енергетичної голки країни-агресора. Президент США Джо Байден підписав законопроєкти, що забороняють імпорт енергетичних ресурсів з РФ та призупиняють нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю.

А японська енергетична компанія Kyushu Electric Power відмовляється від закупівлі російського вугілля.

Іноземні посольства повертаються до Києва

Представництво Європейського Союзу в Україні та Посольство Італії оголосили про відновлення роботи у Києві.

Більше не Kiew! МЗС Австрії повідомило про перехід на використання в офіційному діловодстві українськомовної транслітерації й транскрипції в позначенні українських міст.

Росія на стадії “вибіркового дефолту”

S&P Global Ratings понизив суверенний кредитний рейтинг РФ в іноземній валюті до “вибіркового дефолту”.

А данський SaxoBank попередив клієнтів з Росії про призупинення обслуговування брокерських рахунків.

YouTube заблокував ще одно джерело пропаганди — канал Держдуми Дума-ТВ, де транслювалися засідання депутатів.

Вчора, 9 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до світу зі зруйнованого російськими загарбниками Гостомеля та закликав надати нам зброю дальньої дії, аби те, що відбувається зараз в Україні, не прийшло в інші країни. Дивися звернення Резнікова до країн-партнерів.