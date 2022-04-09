Україна

“Увесь європейський проект — ось мішень Російської Федерації.” Звернення Зеленського 9 квітня

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 09 Квітня 2022, 22:26
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