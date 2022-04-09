“Увесь європейський проект — ось мішень Російської Федерації.” Звернення Зеленського 9 квітня

Президент України Володимир Зеленський виступив з новим зверненням до українців ввечері 9 квітня.
Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати. Коли тиранія розпочала агресію проти всього, на чому тримався мир у Європі, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово.
– І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу.
Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент, щоб шукати мир, припинити безглузде насильство, — сказав Зеленський.
Дивись повне відео звернення Зеленського 9 квітня:
Дивись також звернення міністра оборони України Олексія Резнікова до країн-партерів.