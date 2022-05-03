Путінська машина розбилася об український патріотизм — повний виступ Бориса Джонсона у Верховній Раді

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у вівторок, 3 травня, виступив перед Верховною Радою України. На засіданні був присутній також і президент Володимир Зеленський.

Борис Джонсон висловив упевненість у тому, що Україна переможе та буде вільною.

Під час візиту до Києва я…бачив достатньо української волі. Хто має вуха — той чує, а хто має очі — бачить, що Україна боротиметься, — заявив Джонсон.

Він також зазначив, що українці зупинили наступ загарбників завдяки любові до власної країни, а путінська воєнна машина розбилася об український патріотизм.

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За його словами, українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора не зможе нічого заподіяти народові, який обрав свободу.

Джонсон також визнав, що Захід мав би завчасно запровадити санкції проти агресора, проте цього не сталося.

We collectively failed (ми разом припустилися помилки — ред.).

У ході звернення британський прем’єр висловив підтримку Україні та повідомив про новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть, зокрема, ракети, радари контрбатарейної боротьби, засоби захисту для військових тощо.

Дивись звернення Бориса Джонсона до Верховної Ради України у відео:

До депутатів у стінах Верховної Ради звернувся президент Володимир Зеленський — йому аплодували стоячи. Повний виступ Зеленського у Верховній Раді 3 травня дивися тут:

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон прокоментував переговори України та Росії. Зокрема, він заявив: “Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах твоя нога?”