Невже наважилися? Ембарго ЄС на вугілля РФ та п’ятий пакет санкцій

Нарешті світові вистачило мужності накласти ембарго на російське вугілля. Шкода, що зробили вони це після того, як постраждали тисячі українців, після того, як стався справжній геноцид в Бучі.
Європейський союз запровадив ембарго на вугілля з РФ та санкції проти російських банків.
Ембарго — торговельно-економічні обмеження, накладені державою як репресії стосовно іншої держави, щоб завдати їй матеріальної шкоди.
Ембарго на вугілля коштуватиме Росії 4 млрд євро щорічно.
Ембарго на вугілля коштуватиме Росії 4 млрд євро щорічно.
Проте це тільки вугілля. Треба, щоб країни ЄС та інші запровадили ембарго ще на російську нафту та газ.
Росія вже стала світовим вигнанцем і її економіка йде на дно. Раніше ми розповідали про наслідки світових санкцій для російського бізнесу.