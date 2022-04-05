Невже наважилися? Ембарго ЄС на вугілля РФ та п’ятий пакет санкцій

Нарешті світові вистачило мужності накласти ембарго на російське вугілля. Шкода, що зробили вони це після того, як постраждали тисячі українців, після того, як стався справжній геноцид в Бучі.

Ембарго

Європейський союз запровадив ембарго на вугілля з РФ та санкції проти російських банків.

Ембарго — торговельно-економічні обмеження, накладені державою як репресії стосовно іншої держави, щоб завдати їй матеріальної шкоди.

Ембарго на вугілля коштуватиме Росії 4 млрд євро щорічно.

Проте це тільки вугілля. Треба, щоб країни ЄС та інші запровадили ембарго ще на російську нафту та газ.

П’ятий пакет санкції

Заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками, включаючи ВТБ.

Заборона на експорт у Росію напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 мільярдів євро.

Російські судна не зможуть заходити в порти ЄС.

Запрацюють обмеження на в’їзд вантажівок з Білорусі та Росії.

Заборонений імпорт із Росії товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю.

Російські компанії не зможуть брати участь у європейських публічних закупівлях. Вони також не матимуть жодної фінансової підтримки ЄС.

Росія вже стала світовим вигнанцем і її економіка йде на дно. Раніше ми розповідали про наслідки світових санкцій для російського бізнесу.