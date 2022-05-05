Відкинути економіку Росії на десятиліття назад? Наймасштабніші в історії санкції

Євросоюз оголосив, що відмовляється від російської нафти. Захід зважився на наймасштабніші в історії санкції проти Росії.

Вони покликані завадити Кремлю фінансувати найбільшу військову агресію в Європі з часів Другої світової війни. І відкинути економіку Росії на десятиліття назад.

Від початку повномасштабної війни світ купив у Росії енергоносіїв на 63 мільярди євро, 71% цього обсягу припадає на Євросоюз.

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Тож європейське нафтове ембарго — найрадикальніший захід економічного тиску на агресора з тих, що залишився у резерві Заходу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала 27 країнам ЄС зважитися на поетапне нафтове ембарго Росії.

Давайте відверто. Це буде нелегко, оскільки члени Євросоюзу сильно залежать від російської нафти, але ми мусимо це зробити.

Від російських нафти, газу та вугілля вже відмовилися США. Проте вони купували небагато на відміну від ЄС.

Нафтове ембарго будуть запроваджувати поступово. Угорщина та Словаччина можливо отримають відстрочку до кінця 2023 року.

Різка відмова від російської нафти може спричинити зріст світових цін на неї. Через це Росія зможе заробити ті ж самі гроші, продаючи менше сировини. Це позбавить санкції економічного сенсу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила таке рішення:

Таким чином ми максимізуємо тиск на Росію і водночас мінімізуємо побічні збитки для наших партнерів. Тому що, щоб допомагати Україні, ми повинні мати сильну економіку.

Нагадаємо, раніше британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у вівторок, 3 травня, виступив перед Верховною Радою України. Він визнав, що Захід мав би завчасно запровадити санкції проти агресора, проте цього не сталося.