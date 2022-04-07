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Європарламент підтримав негайне ембарго на нафту та газ з Росії. Та чи дійсно це спрацює — розповідає експерт

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 07 Квітня 2022, 18:08
Ембарго на нафту

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