Європарламент підтримав негайне ембарго на нафту та газ з Росії. Та чи дійсно це спрацює — розповідає експерт

Сьогодні члени Європарламенту більшістю голосів підтримали негайне введення ембарго на імпорт нафти та газу з Росії.

Ми поговорили з політичним аналітиком Олегом Пономарем щодо перспектив цієї резолюції та чи допоможе вона Україні у боротьбі з Росією.

Ембарго на нафту і газ з РФ

Нагадаю, ембарго — обмеження торговельно-економічного характеру, які накладаються як репресії стосовно іншої держави, щоб завдати їй матеріальної шкоди й змусити діяти за вимогами.

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Європарламент підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафти, газу, вугілля та ядерного палива, повідомляє депутат Європарламенту Гай Верхофштадт.

BREAKING – European Parliament want immediate and full fossil fuel embargo !



No gas, no oil, no coal…



NO European money for Putin’s army !



???? pic.twitter.com/sh46e1ehiS — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 7, 2022

За документ проголосували 413 з 552 парламентарів. Утрималися – 46, проти – 93.

Думка політичного експерта

– Це хороша резолюція Європарламенту, але, на превеликий жаль, вона носить лише рекомендаційний характер і ніяк не вплине на позицію ЄС щодо ембарго на енергоносії з Росії, — розповідає Вікнам політичний експерт Олег Пономар.

Тому що тут визначальною є позиція Німеччини. І вона ніяк не може наважитися взяти на себе роль лідера ЄС і наважиться на великі політичні кроки на шкоду невеликим економічним витратам.

Багато німецьких економістів кажуть, що Німеччина впоралася б з повним ембарго на газ і нафту з Росії. Була б, може, невелика тимчасова рецесія, але це не велика ціна, у порівнянні з тим, що може придбати Росія, якщо її не зупинити в Україні.

Політично наслідки для Європи та всього світу будуть катастрофічними, якщо Росія витягне політичні бенефіти з війни в Україні. Проте Німеччина поки що не готова до таких кроків.

Все, на що готова Німеччина, це ембарго на вугілля, та й то з серпня. А вугілля – це лише 3% у структурі імпорту енергоносіїв. Основне — це, звісно, ​​нафта та газ.

Тож найближчим часом ми не побачимо ембарго на нафту та газ від ЄС. Насамперед через позицію Німеччини.

Угорщина так само не підтримає, але це маленька країна, її можна було б “уламати”, якби не позиція Німеччини. Тому, на жаль, ембарго зараз неможливо, — вважає експерт.

Додаткові заклики Європарламенту

Депутати Європарламенту також закликали виключити РФ з G20 та багатьох інших організацій, наприклад, Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО.

Крім того, є заклик до виключення всіх банків Росії із системи SWIFT, заборони суднам заходити до територіальних вод Євросоюзу та швартуватися в портах ЄС, а також припинити автомобільні вантажні перевезення з Росією та Білоруссю.

Але ці резолюції мають рекомендаційний характер.

До речі, раніше ми публікували уривок з політичного бестселера німецького журналіста Бориса Райтшустера Путінократія. Людина влади та її система, який описує всі грані Путіна.