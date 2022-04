Європарламент підтримав негайне ембарго на нафту та газ з Росії. Та чи дійсно це спрацює — розповідає експерт

Сьогодні члени Європарламенту більшістю голосів підтримали негайне введення ембарго на імпорт нафти та газу з Росії.

Ми поговорили з політичним аналітиком Олегом Пономарем щодо перспектив цієї резолюції та чи допоможе вона Україні у боротьбі з Росією.

Нагадаю, ембарго — обмеження торговельно-економічного характеру, які накладаються як репресії стосовно іншої держави, щоб завдати їй матеріальної шкоди й змусити діяти за вимогами.

Європарламент підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафти, газу, вугілля та ядерного палива, повідомляє депутат Європарламенту Гай Верхофштадт.

BREAKING – European Parliament want immediate and full fossil fuel embargo !



No gas, no oil, no coal…



NO European money for Putin’s army !



???? pic.twitter.com/sh46e1ehiS