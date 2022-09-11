Як видобувають корисні копалини й чому це впливає на економіку країни. День працівників нафтогазової промисловості

Традиційно в другу неділю вересня в Україні відзначають День працівників газової, нафтової та нафтопереробної промисловості. Цьогоріч свято припадає на 11 вересня.

Нафта та газ завжди були перлиною України, про яку мало хто здогадувався, а ще менше — дбали про розвиток галузі на природних продуктах. Попри це, в України є найбільші розвідані запаси нафти на всю Європу.

В День працівників цієї галузі поговоримо про те, як, де та навіщо видобувають нафту та газ в Україні, а також про вплив нафтогазової галузі на економіку держави.

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Де в Україні видобувають нафту і газ

Наші запаси зосереджені в чотирьох нафтогазоносних провінціях — вони складаються з 11 областей і 35 нафтогазоносних перспективних регіонів. Головними регіонами видобутку нафти та газу є:

Дніпровсько-Донецька западина і північно-західна частина Донбасу, також відомий як Східний ;

; Волинсько-Подільський, де також входить Прикарпаття, Карпати та Закарпаття — Західний ;

; Причорноморський, відомий як Південний.

Зазвичай, газ і нафту добувають паралельно.

Початок видобутку нафтопродукту в Україні бере ще з 18 століття. На початку видобування “чорного золота” нафта лежала неглибоко, тож люди викопували його легко.

Перший видобуток “скельної олії”, як в ті часи називали нафту, почався у 1771 році в Коломийському районі Івано-Франківщини. А найбільший нафтопромисел у Європі на стику 19 та 20 століть був у Бориславі — 1820 року там розпочався видобуток нафти.

Ще в 19 столітті Львів здобув перший у світі патент на виробництво з нафти керосину. А у 20-тих роках 20 століття відкрили найбільше в Європі газове родовище в Тернополі — воно знане як Дашавське.

Поклади нафти в Україні є не надто великі, а от газу в нас — завжди було вдосталь.

Довгі роки український газ горів у конфорках сусідніх країн. До речі, навіть у Росії: у 20 столітті Україна видобувала рівно вдвічі більше газу, аніж РФ.

Як видобувають нафту в Україні

Нещодавно Україна знову поновлювала пошуки нафти у Чорному морі. Це свідчить про те, що під водою досі можуть бути чималі її поклади.

Нафту видобувають трьома способами:

фонтанним — нафта самостійно фонтанує зі свердловини;

компресорним — стиснений газ чи повітря виштовхує нафту нагору;

глибоконасосним — це найпоширеніший метод видобутку нафти з допомогою занурення насосів у свердловину та викачування нафти.

В Україні використовують останній метод — глибоконасосне видобування нафти.

У нас є три найбільші нафтопереробні заводи: Кременчуцький, Лисичанський та Одеський. Перед початком війни Росії проти України Лисичанський нафтопереробний завод був куплений Роснєфтю, як наслідок — під’єднаний до Російської нафтової галузі.

Кременчуцький нафтопереробний завод є найбільшим осередком з виробництва нафтопродукції України. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод неодноразово обстрілювався російськими військовими. Росіяни знищили інфраструктуру заводу на початку квітня цього року.

Херсонський нафтопереробний завод — третій за потужністю український нафтопереробний завод. Щорічно він може переробляти 7,1 млн тонн нафти.

Одеський нафтопереробний завод — четвертий за потужністю український нафтопереробний завод і стратегічно важливий об’єкт для економіки держави. Знаходиться в Суворовському районі міста Одеса.

Нафтопродукти в основному слугують сировиною для палива. Але багато речей, які оточують нас в житті — також є продуктами нафтопереробки.

Як видобувають газ в Україні

Насправді газ дуже важко видобувати: він розташовується не рівним пластом, а різною кількістю на різних глибинах. Однак за даними геологів, надра нашої землі можуть містити близько 1,3 трлн куб м газу при річній потребі 32 млрд куб м.

Найбільші запаси блакитного палива зосереджені в районі Дніпровсько-Донецької западини та на території Харківської та Полтавської областей.

Аби підняти газ нагору, фахівці різних спеціальностей проводять багато досліджень за допомогою комп’ютерів та датчиків, аби впевнитися у наявності газу та зрозуміти, на якій він глибині.

Буріння газової свердловини є коштовним та непростим: одна свердловина може обійтися у $5-12 мільйонів. До того ж не всі вибурені свердловини в результаті виявляються наповнені газом.

Газ доходить до населення через видобування, зберігання та транспортування.

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Як нафто- та газовидобування впливає на економіку країни

Нафтогазова сфера неабияк впливає на економічну ситуацію в країні. Та й на наше життя також: під час паливної кризи перших місяців війни громадянам України довелося не солодко.

Ціни на нафту та газ значно впливають на інші ціни, представлені на ринку, тож суспільство стикається зі значним подорожчанням навіть харчів.

Кожна видобувна галузь країни складає частину її ВВП.

Робочі місця та зайнятість громадян.

Видобуток продуктів нафти та газу робить державу енергонезалежною.

Звичайно, це велика економія коштів: чим більше країна виробляє, тим менше буде купувати.

Якщо ж країна залежна від газового та нафтового монополіста — останній легко може шантажувати ціною на ці продукти.

Саме зараз країна-терорист Росія шантажує весь світ своїми “бензоколонками”. Та чи допоможе це Путіну та його громадянам? На які жертви йде Європа, аби не купувати російський газ, читай у матеріалі.

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