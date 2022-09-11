Як видобувають корисні копалини й чому це впливає на економіку країни. День працівників нафтогазової промисловості

Традиційно в другу неділю вересня в Україні відзначають День працівників газової, нафтової та нафтопереробної промисловості. Цьогоріч свято припадає на 11 вересня.
Нафта та газ завжди були перлиною України, про яку мало хто здогадувався, а ще менше — дбали про розвиток галузі на природних продуктах. Попри це, в України є найбільші розвідані запаси нафти на всю Європу.
В День працівників цієї галузі поговоримо про те, як, де та навіщо видобувають нафту та газ в Україні, а також про вплив нафтогазової галузі на економіку держави.
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Наші запаси зосереджені в чотирьох нафтогазоносних провінціях — вони складаються з 11 областей і 35 нафтогазоносних перспективних регіонів. Головними регіонами видобутку нафти та газу є:
Зазвичай, газ і нафту добувають паралельно.
Зазвичай, газ і нафту добувають паралельно.
Початок видобутку нафтопродукту в Україні бере ще з 18 століття. На початку видобування “чорного золота” нафта лежала неглибоко, тож люди викопували його легко.
Перший видобуток “скельної олії”, як в ті часи називали нафту, почався у 1771 році в Коломийському районі Івано-Франківщини. А найбільший нафтопромисел у Європі на стику 19 та 20 століть був у Бориславі — 1820 року там розпочався видобуток нафти.
Ще в 19 столітті Львів здобув перший у світі патент на виробництво з нафти керосину. А у 20-тих роках 20 століття відкрили найбільше в Європі газове родовище в Тернополі — воно знане як Дашавське.
Поклади нафти в Україні є не надто великі, а от газу в нас — завжди було вдосталь.
Довгі роки український газ горів у конфорках сусідніх країн. До речі, навіть у Росії: у 20 столітті Україна видобувала рівно вдвічі більше газу, аніж РФ.
Довгі роки український газ горів у конфорках сусідніх країн. До речі, навіть у Росії: у 20 столітті Україна видобувала рівно вдвічі більше газу, аніж РФ.
Нещодавно Україна знову поновлювала пошуки нафти у Чорному морі. Це свідчить про те, що під водою досі можуть бути чималі її поклади.
Нафту видобувають трьома способами:
В Україні використовують останній метод — глибоконасосне видобування нафти.
В Україні використовують останній метод — глибоконасосне видобування нафти.
У нас є три найбільші нафтопереробні заводи: Кременчуцький, Лисичанський та Одеський. Перед початком війни Росії проти України Лисичанський нафтопереробний завод був куплений Роснєфтю, як наслідок — під’єднаний до Російської нафтової галузі.
Кременчуцький нафтопереробний завод є найбільшим осередком з виробництва нафтопродукції України. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод неодноразово обстрілювався російськими військовими. Росіяни знищили інфраструктуру заводу на початку квітня цього року.
Херсонський нафтопереробний завод — третій за потужністю український нафтопереробний завод. Щорічно він може переробляти 7,1 млн тонн нафти.
Одеський нафтопереробний завод — четвертий за потужністю український нафтопереробний завод і стратегічно важливий об’єкт для економіки держави. Знаходиться в Суворовському районі міста Одеса.
Нафтопродукти в основному слугують сировиною для палива. Але багато речей, які оточують нас в житті — також є продуктами нафтопереробки.
Насправді газ дуже важко видобувати: він розташовується не рівним пластом, а різною кількістю на різних глибинах. Однак за даними геологів, надра нашої землі можуть містити близько 1,3 трлн куб м газу при річній потребі 32 млрд куб м.
Найбільші запаси блакитного палива зосереджені в районі Дніпровсько-Донецької западини та на території Харківської та Полтавської областей.
Найбільші запаси блакитного палива зосереджені в районі Дніпровсько-Донецької западини та на території Харківської та Полтавської областей.
Аби підняти газ нагору, фахівці різних спеціальностей проводять багато досліджень за допомогою комп’ютерів та датчиків, аби впевнитися у наявності газу та зрозуміти, на якій він глибині.
Буріння газової свердловини є коштовним та непростим: одна свердловина може обійтися у $5-12 мільйонів. До того ж не всі вибурені свердловини в результаті виявляються наповнені газом.
Газ доходить до населення через видобування, зберігання та транспортування.
Нафтогазова сфера неабияк впливає на економічну ситуацію в країні. Та й на наше життя також: під час паливної кризи перших місяців війни громадянам України довелося не солодко.
Саме зараз країна-терорист Росія шантажує весь світ своїми “бензоколонками”. Та чи допоможе це Путіну та його громадянам? На які жертви йде Європа, аби не купувати російський газ, читай у матеріалі.
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