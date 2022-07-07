Власне виробництво та імпорт з Європи: як Україна готується зустрічати опалювальний сезон 2022

І хоч зараз тільки середина літа, до опалювального сезону вже варто готуватись. Багато українців побоюються настання холодів, адже невідомо, чи вистачить Україні газу для задоволення своїх потреб.

Генеральний директор ТОВ Оператор газотранспортної системи України Сергій Макогон розповів про опалювальний сезон у 2022 році.

Потужності України та можливості імпорту

Україна має власне виробництво газу, але його недостатньо, щоб повністю покрити своє використання. Улітку, коли споживання менше, ми робимо запаси на зиму.

Зараз також дивляться

Ми видобуваємо десь 50 млн кубічних метрів на добу. Усе, що не споживається, ми зараз закачуємо в підземку, тому що експорт з України заборонений, — пояснює Макогон.

Також ми можемо імпортувати газ з Європи обсягом 54 млн кубічних метрів на добу. Варто сказати, що Європа не страждає на дефіцит цього ресурсу навіть в умовах конфронтації з РФ та значного скорочення обсягів постачань з країни-агресорки.

Адже Європа отримує не тільки російський газ, але й скраплений. Він постачається у великому обсязі зі США, Катару та інших країн.

За словами Макогона, у Європі вільний ринок газу, тож газ там є. Питання стоїть лише в його ціні.

Німеччина вже розпочала будівництво першого LNG-терміналу (для скрапленого газу — ред.). Тільки вона планує побудувати чотири LNG-термінали… Там дуже велика активність йде. Росія втратить цей ринок за 3-4 роки.

Санкції проти Росії вже дають свої результати. Нещодавно стало відомо про те, що Кремль не зміг розрахуватися зі своїми міжнародними кредиторами.

Читай більше про наслідки дефолту для звичайних росіян та що буде з російською економікою.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!