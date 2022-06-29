Санкційний тиск на Росію продовжується: коли чекати на економічний занепад країни-агресора

Міжнародні компанії продовжують йти з російського ринку. Після настання дефолту про рішення продати свої активи в Росії заявили Whirlpool, Michelin, KONE Corporation. Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів про вплив санкцій на економіку Росії та скільки ще вона може протриматися.

— Будь-який вихід будь-якої компанії та взагалі вплив санкцій — це як тактика тисячі порізів. Кожен конкретний поріз не вбиває людину, але якщо їх дуже багато, людина втрачає забагато крові. Те саме з економікою та виходом іноземних компаній з Росії.

Заборона на імпорт російського золота

За словами Фурси, заборона на імпорт російського золота сильніше вплине на економіку, ніж вихід Michelin, але критичною не буде.

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— Золото приносить Росії $19 млрд щороку. Багато експортного виторгу не буде надходити в Росію, багато людей втратять роботу, хтось навіть збанкрутує. Це погіршить загальну ситуацію в економіці.

Про дефолт Росії

Росія намагається довести, що жодного дефолту немає, країна має гроші, проте на Заході не дають виплатити борг. Але Фурса наголошує, що інвестори не отримали гроші, тому це і є дефолт.

В Росії вже всі потенційні наслідки дефолту є, це результат впливу санкцій. Довіра втрачена, інвестори пішли, кредити їм не дають.

Також Фурса розповів, що бюджет Росії вже є дефіцитним. Частка нафтогазових доходів сягає 70%. Тому основний удар має бути сконцентрованим на нафту. Ембарго вже введене, але запрацює наприкінці року.

Звичайні громадяни найбільше відчують проблеми в економіці, адже вони можуть втрачати роботу, а ціни зростатимуть.

Україну підтримують лідери провідних країн світу. Раніше ми розповідали, які нові санкції проти Росії погодили на саміті G7 та як допомагатимуть закінчити війну в країні.

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