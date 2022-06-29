Світ

Санкційний тиск на Росію продовжується: коли чекати на економічний занепад країни-агресора

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Червня 2022, 12:30

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