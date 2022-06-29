Санкционное давление на Россию продолжается: когда ждать экономический упадок страны-агрессора

Международные компании продолжают уходить с российского рынка. После наступления дефолта о решении продать свои активы в России заявили Whirlpool, Michelin, KONE Corporation. Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал о влиянии санкций на экономику России и сколько еще она может продержаться.

— Любой выход любой компании и вообще влияние санкций — это как тактика тысячи порезов. Каждый конкретный порез не убивает человека, но если их очень много, человек теряет слишком много крови. Так же с экономикой и выходом иностранных компаний из России.

Запрет на импорт российского золота

По словам Фурсы, запрет на импорт российского золота сильнее повлияет на экономику, чем выход Michelin, но критическим не будет.

Сейчас также смотрят

— Золото приносит России $19 млрд ежегодно. Много экспортной выручки не будет поступать в Россию, многие потеряют работу, кто-то даже обанкротится. Это усугубит общую ситуацию в экономике.

О дефолте России

Россия пытается доказать, что никакого дефолта нет, у страны есть деньги, однако на Западе не дают выплатить долг. Но Фурса отмечает, что инвесторы не получили деньги, поэтому это и есть дефолт.

У России уже все потенциальные последствия дефолта есть, это результат влияния санкций. Доверие потеряно, инвесторы ушли, кредиты им не дают.

Также Фурса рассказал, что бюджет России уже дефицитный. Вес нефтегазовых доходов составляет 70%. Поэтому основной удар должен быть сконцентрирован на нефти. Эмбарго уже введено, но заработает в конце года.

Обычные граждане больше ощутят проблемы в экономике, ведь они могут терять работу, а цены будут расти.

Украину поддерживают лидеры ведущих стран мира. Ранее мы рассказывали, какие новые санкции против России согласовали на саммите G7 и как будут помогать закончить войну в стране.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!