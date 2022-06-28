Есть еще фантомные боли с 1998 года: почему российские власти отрицают дефолт и что будет с россиянами

В России таки произошел дефолт! Кремль не смог рассчитаться со своими международными кредиторами из-за введенных санкций. Многие россияне помнят последствия дефолта в конце 90-х. Так что же будет ждать экономику страны и как это скажется на обычных россиянах?

Дефолт России в 1998 году

Август 1998 года — Россия отказалась возвращать внутренние долги. Объявила дефолт и погрузилась в самый большой экономический кризис.

Обесценились гособлигации и акции предприятий, из России начали бежать международные компании, продукты исчезли с полок, а цены росли каждый день!

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Слово дефолт для россиян с тех пор — не просто экономический термин. Поэтому Кремль делал все возможное, чтобы продолжать выплачивать долги.

— Психологический фактор был основным, почему Путин и компания пытались до последнего избежать дефолта. Для Путина это важно, потому что он пришел на последствиях дефолта в 1998 году. У многих россиян есть фантомные боли после того дефолта, — говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Дефолт России, 2022 год

Сейчас страна снова находится в состоянии дефолта. Россия не смогла рассчитаться с иностранными кредиторами, выплатить $100 млн, хотя имела свои нефтедоллары. Из-за санкций провести оплату технически просто невозможно.

— Это достаточно малая сумма для дефолта, но, даже имея деньги, не смогли их потратить. Прекрасная аллегория с золотым теленком и Остапом Бендером, который никуда не мог девать свое золото. Вот у России наступает именно такой период, — говорит заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам финансов Ярослав Железняк.

Теперь России должны присвоить “мусорный рейтинг” (рейтинги облигаций ниже BBB считаются опасными для инвестирования и в просторечии называются “мусорными” — ред.), с которым одолжить деньги уже невозможно. Но рейтинговые агентства давно не работают со страной-террористом. Да и денег, которые могут идти на убийство украинцев, никто не хочет. Из 1200 иностранных компаний почти 1000 уже сбежали из России.

Все потенциальные последствия дефолта в российской экономике — это пропагандистский удар по России, по российским властям, но каких-то “немедленных” последствий для экономики мы не увидим, — говорит Фурса.

Тем временем Кремль (традиционно) придумал, как отрицать очевидное. И еще раз соврать россиянам. Говорят, никакого дефолта нет.

— Утверждения о дефолте в этом случае совершенно неправомерны. Нет никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом, — заявил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кредиторам предлагают рассчитываться рублями. Но вряд ли цивилизованный мир на такое пойдет. Сейчас Россия должна еще около $20 млрд иностранным инвесторам.

Они могут открыть еще один фронт против Путина — в международных судах требовать конфискации российского имущества и выплат долгов.

Рядовые россияне едва ли не все, что мог принести дефолт, испытывают на себе еще с февраля, благодаря сотням санкций. Цены растут почти каждый день. Прилавки пустеют, а русским компаниям тяжело выпускать свое без импортных составляющих! И это только начало.

Дефолт — это еще один гвоздь в гроб экономики страны-террориста. Выбраться из этой ямы даже после свержения путинского режима будет тяжело.

В последние несколько дней Россия проводит массированные обстрелы Украины. Вчера, 27 июня, Украину и мир потряс жестокий удар по Кременчугу. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов ТРЦ в городе.

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