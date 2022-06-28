Світ

Мають ще фантомні болі від 1998 року: чому російська влада заперечує дефолт та що буде з росіянами

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 28 Червня 2022, 14:00

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