Мають ще фантомні болі від 1998 року: чому російська влада заперечує дефолт та що буде з росіянами

Росія таки зазнала дефолту! Кремль не зміг розрахуватися зі своїми міжнародними кредиторами через запроваджені санкції. Багато росіян пам’ятають наслідки дефолту наприкінці 90-х. То що чекатиме на економіку країни та як це позначиться на пересічних росіянах?

Дефолт Росії у 1998 році

Серпень 1998 року — Росія відмовилась повертати внутрішні борги. Оголосила дефолт і поринула в найбільшу економічну кризу.

Знецінились держоблігації та акції підприємств, із Росії почали тікати міжнародні компанії, продукти зникли з полиць, а ціни росли щодня!

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Слово дефолт для росіян відтоді — не просто економічний термін. Саме тому Кремль робив усе можливе, щоб продовжувати виплачувати борги.

— Психологічний фактор був основним, чому Путін і компанія намагалися до останнього уникнути дефолту. Для Путіна це принципове, бо він прийшов на наслідках дефолту у 1998 році. У багатьох росіян є фантомні болі після того дефолту, — каже інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Дефолт Росії, 2022 рік

Нині країна знову у стані дефолту. Росія не змогла розрахуватися з іноземними кредиторами, виплатити $100 млн, хоча мала свої нафтодолари. Через санкції провести оплату технічно просто неможливо.

— Це досить мала сума для дефолту, але, навіть маючи гроші, не змогли їх витратити. Чудова алегорія з золотим телям та Остапом Бендером, який нікуди не міг подіти своє золото. От у Росії настає саме такий період, — каже заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів Ярослав Железняк.

Тепер Росії мали б присвоїти “сміттєвий рейтинг” (рейтинги облігацій нижче BBB вважаються небезпечними для інвестування і в просторіччі називаються “сміттєвими” — ред.), з яким позичити гроші уже неможливо. Але рейтингові агентства давно не працюють з країною-терористом. Та й гроші, які можуть іти на вбивство українців, ніхто не позичає. З 1200 іноземних компаній майже 1000 вже втекли з Росії.

Всі потенційні наслідки дефолту в російській економіці — це пропагандистський удар по Росії, по російській владі, але якихось “негайних” наслідків для економіки ми не побачимо, — каже Фурса.

Тим часом Кремль (традиційно) придумав, як заперечити очевидне. І вкотре збрехати росіянам. Кажуть, жодного дефолту немає.

— Твердження про дефолт у цьому випадку абсолютно неправомірні. Немає жодних підстав називати цю ситуацію дефолтом, — заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Кредиторам пропонують розраховуватися рублями. Але навряд чи цивілізований світ на таке піде. Нині ж Росія винна ще близько $20 млрд іноземним інвесторам.

Тож вони можуть відкрити ще один фронт проти Путіна — у міжнародних судах вимагати конфіскації російського майна і виплат боргів.

Пересічні росіяни ледь не все, що міг принести дефолт, відчувають на собі ще з лютого завдяки сотням санкцій. Ціни зростають мало не щодня. Інфляція вже двозначна. Прилавки порожніють, а російським компаніям важко випускати своє без імпортних складових! І це — тільки початок.

Тож дефолт — це ще один цвях у труну економіки країни-терориста. Вибратися з цієї ями навіть після повалення путінського режиму буде важко.

Останні кілька днів Росія проводить масовані обстріли України. Вчора, 27 червня, Україну та світ сколихнув жорстокий удар по Кременчуку. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу ТРЦ у місті.

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