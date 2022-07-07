Собственное производство и импорт из Европы: как Украина готовится встречать отопительный сезон 2022

И хоть сейчас только середина лета, к отопительному сезону уже стоит готовиться. Многие украинцы опасаются наступления холодов, ведь неизвестно, хватит ли Украине газа для удовлетворения своих потребностей.

Генеральный директор ООО Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассказал об отопительном сезоне в 2022 году.

Мощности Украины и возможности импорта

У Украины есть собственное производство газа, но его недостаточно, чтобы полностью покрыть свое использование. Летом, когда потребление меньше, мы делаем запасы на зиму.

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Мы добываем около 50 млн кубических метров в сутки. Все, что не потребляется, мы сейчас закачиваем в подземку, потому что экспорт из Украины запрещен, — объясняет Макогон.

Также мы можем импортировать газ из Европы в объеме 54 млн кубических метров в сутки. Следует сказать, что Европа не страдает дефицитом этого ресурса даже в условиях конфронтации с РФ и значительного сокращения объемов поставок из страны-агрессора.

Ведь Европа получает не только российский газ, но и сжиженный. Он поставляется в большом объеме из США, Катара и других стран.

По словам Макогона, в Европе свободный рынок газа, поэтому газ там есть. Вопрос стоит только в его цене.

Германия уже начала строительство первого LNG-терминала (для сжиженного газа — ред.). Только она планирует построить четыре LNG-терминала… Там очень большая активность идет. Россия потеряет этот рынок через 3-4 года.

Санкции против России уже приносят свои результаты. Недавно стало известно, что Кремль не смог рассчитаться со своими международными кредиторами.

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