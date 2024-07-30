Коли вибори у США 2024 та хто буде балотуватися: все, що відомо

Вибори у США — подія, за якою прискіпливо стежить весь світ. Попередні вибори відбулися у 2020 році, на них переміг Джо Байден. Що відомо про наступні вибори президента та коли вони відбудуться — читай у матеріалі.

Коли вибори у США 2024: дата

Наступні вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Вони будуть 60-ми виборами президента Америки.

Виборці оберуть колегії виборників, які у грудні 2024 року обиратимуть президента та віце-президента США. Крім цього, жителі США обиратимуть представників палат Конгресу.

Варто пояснити, що президента США не обирають безпосередньо американські громадяни, а так звана колегія виборників, яка складається з 538 представників від 50 штатів і столиці Вашингтона. Підрахунок їхніх голосів затверджують на спільній сесії Конгресу.

Тобто, спершу 5 листопада 2024 року, голосуватимуть за президента громадяни США, а більш як за місяць — колегія виборників. День голосування цієї колегії припадає на 41-й день після дня всенародного голосування.

Також окремо в Колегії відбувається голосування щодо кандидатури віце-президента, яку включено до бюлетеня на всенародному голосуванні як єдиний пункт з президентською кандидатурою від тієї ж самої партії.

Переможцем виборів президента США необов’язково стає кандидат, який набирає найбільшу кількість голосів загалом по країні.

Для того, щоб стати президентом, кандидат повинен бути громадянином США за народженням, мати вік не молодше 35 років і прожити на території країни не менше ніж 14 років.

Основними кандидатами будуть представники від двох великих партій: Демократичної та Республіканської партії США. За традицією кандидати висуваються під час партійних праймеріз.

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Вибори США 2024: хто буде балотуватися

Що відомо про кандидатів, які вже встигли сповістити світ про свої наміри:

Камала Гарріс. Кандидатка від Демократичної партії. Віце-президентка США з 2021 року. Меріенн Вільямсон. Кандидатка від Демократичної партії. Письменниця та духовна активістка. Джейсон Пелмер. Кандидат від Демократичної партії. Венчурний капіталіст. Дональд Трамп. Колишній президент США. Кандидат від Республіканської партії. Роберт Френсіс Кеннеді-молодший. Племінник колишнього президента США Джона Кеннеді, син колишнього генпрокурора США і вбитого у 1968 році кандидата в президенти Роберта Кеннеді. Незалежний кандидат. У своїй промові він заявляв, що його син брав участь у харківському контрнаступі ЗСУ. Корнел Вест. Незалежний кандидат, академік та активіст.

Колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі у березні 2024 оголосила, що призупиняє кампанію на виборах президента США. Також про вихід з гонки на користь Дональда Трампа повідомив підприємець та консерватор Вівек Рамасвамі.

Чинний президент США Джо Байден спершу оголосив про свої наміри повторно балотуватись на цей пост у квітні 2023, і навіть провів перші дебати.

Та суспільний тиск не дав йому можливості поборотися за посаду вдруге, і він повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів. Тепер основною кандидаткою від демократів є Камала Гарріс.

Раніше ми розповідали, як кандидат у віце-президенти США Джей Ді Венс може загрожувати Україні.

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