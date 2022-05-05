Світ

Доведеться глушити всі родовища. Що чекатиме на Росію після ембарго на нафту від ЄС

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Травня 2022, 15:30

Більше відео
0:12:15
Russia Shame Day — Світовий конгрес українців проведе акції 9 травня
Ні перемозі загарбників! Світовий конгрес українців запропонував зробити 9 травня Днем ганьби РФ
0:00:00
Реакція Молдови на можливе вторгнення Росії
З Придністров’я збільшився виїзд молодих чоловіків — як реагує Молдова на загрозу від Росії
0:04:31
Євросоюз відмовляється від російської нафти
Відкинути економіку Росії на десятиліття назад? Наймасштабніші в історії санкції
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв
Лавров зробив різку заяву про євреїв та Гітлера — Ізраїль остаточно визначився, за кого воює
Дивитись більше

Останні відео
0:12:00
Есбарго на нафту Росії від ЄС

Доведеться глушити всі родовища. Що чекатиме на Росію після ембарго на нафту від ЄС
0:03:25
Історія поранених підлітків з Донецької та Луганської областей
“Мені довелось сісти за кермо.” Як 15-річна дівчинка вивозила поранених, хоч сама потрапила бід обстріл росіян
0:03:13
Перехоплені розмови росіян
Яблуко від яблуні: нові перехоплені розмови окупантів з рідними
Коли закінчиться дефіцит пального в Україні
Це не природне збільшення, це — паніка. Міністерка економіки про дефіцит пального та розв’язання проблеми
0:12:15
Russia Shame Day — Світовий конгрес українців проведе акції 9 травня
Ні перемозі загарбників! Світовий конгрес українців запропонував зробити 9 травня Днем ганьби РФ
0:02:27
Дніпро
Залякують людей через смс: як окупанти тиснуть на мешканців Дніпра
0:03:39
Олександр Махов
Встиг освідчитися коханій і загинув за Україну: історія журналіста Олександра Махова
0:01:28
Анатолія Шарія затримано в Іспанії - подробиці про арешт
Анатолій Шарій — все! Проросійський блогер та пропагандист затриманий в Іспанії
0:04:10
Історія людей, які ховались на території підприємства Азовсталь
Щодня ризикували загинути: історія людей, які ховались на території підприємства Азовсталь
0:00:00
Реакція Молдови на можливе вторгнення Росії
З Придністров’я збільшився виїзд молодих чоловіків — як реагує Молдова на загрозу від Росії
Більше відео
Історія поранених підлітків з Донецької та Луганської областей
Читати далі
“Мені довелось сісти за кермо.” Як 15-річна дівчинка вивозила поранених, хоч сама потрапила бід обстріл росіян

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь