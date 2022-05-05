Доведеться глушити всі родовища. Що чекатиме на Росію після ембарго на нафту від ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій проти Росії. До нього входить довгоочікуване ембарго на нафту. Проте не всі країні ЄС погодили це обмеження.

Попри це, якщо шостий пакет санкцій буде ухвалений у тому вигляді, в якому його представили, то вже за півроку ЄС не купуватиме сирої нафти з Росії, а до кінця року відмовиться й від нафтопродуктів.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла, як просувається нафтове та газове ембарго в Європі.

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Що таке ембарго

Спершу ми пояснимо, що таке ембарго. Це торговельно-економічні обмеження, які держава або кілька накладають на іншу державу. Це робиться для того, щоб завдати матеріальної шкоди.

Зеркаль повідомила, що під час зустрічі в Німеччині вони використали тактику переконання фактами. Були представлені дослідження світових компаній, які спеціалізуються на аналізі ринків нафти та газу.

В цих дослідженнях було сказано, що ЄС зможе замінити російську нафту більш доступними енергоносіями та створити умови, за яких на ринку ЄС конкурують різні виробники та країни.

Чому ЄС нарешті погодився на ембарго нафти

Проте ЄС до останнього не хотів вводити ембарго на нафту, і здавалося, що цього взагалі не станеться.

— Переломною точкою стала Бородянка, Маріуполь тощо. Вони (країни ЄС — ред.) зрозуміли, що дійсно російські газ та нафта — це засоби впливу. Ми переконували їх, що це війна, яка базується на можливостях, які Росія отримує з фінансових потоків за енергоносії.

Вони нарешті зрозуміли, що несуть відповідальність за всі ті жертви, які є в Україні.

Але не всі країни погодилися на ембарго, а саме Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Лана Зеркаль каже, що це погано для самого Європейського Союзу, адже розколює його єдність.

Якщо ці країни не погодяться на ембарго, то й інші будуть вимагати спеціальні умови, приміром, Німеччина.

— Ми мусимо зробити все, щоб Угорщина (та інші країни — ред.) погодилася на загальні умови постачання нафти та на ембарго.

Ембарго на газ

За словами радниці міністра енергетики, ЄС уже розуміє, що їм не вистачає 50 млрд кубометрів газу. Там нині думають над тим, як розв’язати питання нестачі.

Вже цього літа країни хочуть закачати у свої підземні сховища приблизно 90% своєї потреби на зимовий період, щоб убезпечити себе від переривання постачання російського газу.

Треба, щоб протягом цього часу кошти зберігалися в ЄС і не надходили в Росію.

Збитки від ембарго для Росії

Зеркаль каже, що без ембарго Росію очікувало зменшення видобутків на 25%, з ним — доведеться глушити всі свої нафтові родовища.

Адже ту нафту, яку Росія постачала в Європу, вона не може постачати в Китай. А постачання в Індію має свої обмеження.

— Їхній бюджет дуже постраждає. Він також постраждає, якщо оплата за ті обсяги (нафти — ред.), які зараз йдуть в Європу, теж залишиться в ЄС. Це те, над чим ми продовжуємо працювати, попри те, що всі думають — це не можливо.

Дедалі більше санкцій роблять так, що економіка Росії падає в прірву. А її політики роблять усе, щоб налаштувати проти себе якомога більше країн. Раніше ми розповідали, як Лавров зіпсував відносини між Росією та Ізраїлем.