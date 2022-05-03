Ізраїль перейшов рубікон на нашу користь: як змінилася позиція країни після скандальної заяви Лаврова 

Нещодавно голова російського МЗС Сергій Лавров під час інтерв’ю італійській телекомпанії Mediaset заявив, що найпалкіші антисеміти, як правило, євреї. За цим слідувала бурхлива реакція ізраїльської та української дипломатії на слова Лаврова.

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в ефірі телемарафону, як змінилася позиція Ізраїля після заяви Лаврова про єврейське походження Гітлера.

Минулого тижня Ізраїль відмічав сумну дату — Пам’ять катастроф. Це, фактично, пам’ять Голокосту. Люди згадували шість мільйонів євреїв, загиблих під час Другої світової війни. Реакція ізраїльського суспільства була блискавична на цю ремарку пана Лаврова, — зазначив Корнійчук.

Спочатку відреагував на скандальний вислів дипломата голова МЗС Ізраїлю Яір Лапід. Він сказав про абсолютну неприпустимість зазначеної заяви. Потім на цю тему говорив прем’єр-міністр Нафталі Беннет.

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Авторитарна країна має расистську сутність. Їх ніхто, крім росіян, не цікавить. Вони для себе титульна нація, а решта всі — незрозуміло хто.

Тому я передбачаю, що в недалекому майбутньому вони вигадуватимуть українське коріння в Адольфа Гітлера також, — прокоментував посол України в Ізраїлі.

За словами Корнійчука, ізраїльське суспільство і до цього абсолютно чітко й однозначно підтримувало Україну в цій війні, але подібні неприпустимі заяви російських “дипломатів” ще більше переконують ізраїльський уряд в необхідності допомагати нам.

— Ізраїль надсилає гуманітарну допомогу з першого дня, повністю приєднався до санкцій проти Росії. Ізраїль був дещо обережний зі зброєю.

Але останні заяви міністра оборони щодо передачі нам засобів особистого захисту, а саме касок і бронежилетів, свідчить про те, що рубікон перейдений на нашу користь, — заявив посол України.

Крім того, Ізраїль серед інших демократичних країн світу брав участь у конференції на військовій авіабазі Рамштайн в Німеччині, що відбулася минулого тижня. Тож можна сказати, що підтримка України з боку Ізраїля зростає.

Те, як Росія веде бойові дії — бомбардуваннями знищуючи цілі міста, свідомо атакуючи шпиталі, а цивільних вбиваючи та ґвалтуючи — викликало шок і в Україні, і на Заході.

Насправді це звична тактика Москви, яку використовували в Сирії, Грузії, Чечні. Читай, як Росія безкарно вчиняла військові злочини в минулому.