Израиль перешел рубикон в нашу пользу: как изменилась позиция страны после скандального заявления Лаврова

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью итальянской телекомпании Mediaset заявил, что самые главные антисемиты, как правило, евреи. За этим последовала бурная реакция израильской и украинской дипломатии на слова Лаврова.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в эфире телемарафона о том, как изменилась позиция Израиля после заявления Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.
— На прошлой неделе Израиль отмечал печальную дату — Память катастроф. Это фактически память Холокоста. Люди вспоминали шесть миллионов евреев, погибших во время Второй мировой войны. Реакция израильского общества была молниеносной на эту ремарку господина Лаврова, — отметил Корнийчук.
Сначала отреагировал на скандальное выражение дипломата глава МИД Израиля Яир Лапид. Он сказал об абсолютной недопустимости указанного заявления. Затем на эту тему высказался премьер-министр Нафтали Беннет.
Авторитарная страна имеет расистскую сущность. Их никто, кроме россиян, не интересует. Они для себя титульная нация, а все остальные — непонятно кто.
Авторитарная страна имеет расистскую сущность. Их никто, кроме россиян, не интересует. Они для себя титульная нация, а все остальные — непонятно кто.
Поэтому я предполагаю, что в скором будущем они будут выдумывать украинские корни у Адольфа Гитлера, — прокомментировал посол Украины в Израиле.
По словам Корнийчука, израильское общество и до этого совершенно четко и однозначно поддерживало Украину в этой войне, но подобные недопустимые заявления российских “дипломатов” еще больше убеждают израильское правительство в необходимости помогать нам.
— Израиль направляет гуманитарную помощь с первого дня, полностью присоединившись к санкциям против России. Израиль был несколько осторожен с оружием.
Но последние заявления министра обороны о передаче нам средств личной защиты, а именно касок и бронежилетов, свидетельствуют о том, что рубикон перейден в нашу пользу, — заявил посол Украины.
Но последние заявления министра обороны о передаче нам средств личной защиты, а именно касок и бронежилетов, свидетельствуют о том, что рубикон перейден в нашу пользу, — заявил посол Украины.
Кроме того, Израиль на ряду с другими демократическими странами мира участвовал в состоявшейся на прошлой неделе конференции на военной авиабазе Рамштайн в Германии. Так что можно сказать, что поддержка Украины соо стороны Израиля растет.
То, как Россия ведет боевые действия — бомбежками уничтожая целые города, сознательно атакуя госпитали, а гражданских убивая и насилуя — вызвало шок и в Украине, и на Западе.
На самом деле, это привычная тактика Москвы, которую использовали в Сирии, Грузии, Чечне. Читай, как Россия безнаказанно совершала военные преступления в прошлом.