Зеленський про скандальну заяву Лаврова: Росія повністю відкинула здобутки переможців нацизму

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 травня, звернувся до народу України.

У своєму зверненні він згадав і про “жахливу історичну помилку”, якої припустився голова російської дипломатії Сергій Лавров, назвавши євреїв головними антисемітами.

Найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів.

Водночас, глава держави звертає увагу на те, що не чутно жодних заперечень або виправдань з боку Москви. І це невипадково.

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Так само мовчать у Росії й про фільтраційні табори, через які сьогодні проводять тисячі українців: вбивають, катують, гвалтують наших людей.

Українців викрадають чи депортують як безкоштовну робочу силу. Усі дії РФ в Україні разом із заявами вищого керівництва країни свідчать:

Росія повністю відкинула здобутки переможців нацизму.

Нові обстріли 2 травня

Прокоментував глава держави і новий обстріл Одеси, внаслідок якого російські війська зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика-підлітка, поранили 17-річну дівчинку.

Чим Росії загрожували ці діти і гуртожиток? Ось так вони воюють.

У Лисичанську від обстрілів було зруйновано гімназію, яку збудували ще бельгійці, і яка пережила дві світові війни. А для Росії, мабуть, стала страшною загрозою для сучасної Росії.

Від рук російських окупантів тільки за ці два місяці загинули 220 дітей, і це ми ще не про всіх знаємо, адже тимчасово не маємо доступу до окупованих Росією територій. Але Росія за все заплатить.

Читай, що чекає на російських військових злочинців та які країни відкрили провадження проти Росії.

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