Зеленский о скандальном заявлении Лаврова: Россия полностью отвергла достижения победителей нацизма

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 мая, обратился к народу Украины.

В своем обращении он упомянул и об “ужасной исторической ошибке“, которую допустил глава российской дипломатии Сергей Лавров, назвав евреев главными антисемитами.

Главный дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов.

В то же время глава государства обращает внимание на то, что не слышно никаких возражений или оправданий со стороны Москвы. И это не случайно.

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Так же молчат в России и о фильтрационных лагерях, через которые сегодня проводят тысячи украинцев: убивают, пытают, насилуют наших людей.

Украинцев крадут или депортируют как бесплатную рабочую силу. Все действия РФ в Украине вместе с заявлениями высшего руководства страны свидетельствуют:

Россия полностью отвергла достижения победителей нацизма.

Новые обстрелы 2 мая

Прокомментировал Владимир Зеленский и новый обстрел Одессы, в результате которого российские войска разрушили общежитие, убили мальчика-подростка, ранили 17-летнюю девочку.

Чем России угрожали эти дети и общежитие? Вот так они воюют.

В Лисичанске от обстрелов была разрушена гимназия, которую построили еще бельгийцы. Она пережила две мировые войны. Но стала страшной угрозой для современной России.

От рук российских оккупантов только за эти два месяца погибли 220 детей, и это мы еще не обо всех знаем, ведь временно нет доступа к оккупированным Россией территориям. Но Москва за все заплатит.

Читай, какое наказание ждет российских военных преступников и какие страны возбудили против России дела.

Также советуем почитать про самые известные военные трибуналы и какое наказание получили преступники за свои зверства.