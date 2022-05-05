Мир

Придется глушить все нефтяные месторождения. Что будет ждать Россию после эмбарго ЕС

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 мая 2022, 15:30

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