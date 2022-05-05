Придется глушить все нефтяные месторождения. Что будет ждать Россию после эмбарго ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представил шестой пакет санкций против России. Он включает в себя долгожданное нефтяное эмбарго. Однако не все страны ЕС согласились с этим ограничением.
Тем не менее, если шестой пакет санкций будет принят в том виде, в котором он был подан, то в течение полугода ЕС не будет покупать сырую нефть у России, а к концу года откажется от нефтяных продуктов.
Советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала, как продвигается нефтегазовое эмбарго в Европе.
Для начала мы объясним, что такое эмбарго. Это торговые и экономические ограничения, которые государство или несколько накладывают на другое государство. Это делается для нанесения материального ущерба.
Зеркаль сообщила, что в ходе встречи в Германии они использовали тактику убеждения фактами. Были представлены исследования мировых компаний, специализирующихся на анализе рынков нефти и газа.
В этих исследованиях говорится, что ЕС сможет заменить российскую нафту на более доступные энергоносители и создать условия, при которых различные производители и страны конкурируют на рынке ЕС.
В этих исследованиях говорится, что ЕС сможет заменить российскую нафту на более доступные энергоносители и создать условия, при которых различные производители и страны конкурируют на рынке ЕС.
Евросоюз не хотел вводить эмбарго на нефть, и этого могло вообще не произойти.
— Поворотным моментом стали Бородянка, Мариуполь и многое другое. Они (страны ЕС — ред.) поняли, что на самом деле российский газ и нефть — это способы влияния. Мы убедили их, что это война, основанная на возможностях, которые Россия получает из финансовых потоков за энергоносители.
Наконец-то они поняли, что несут ответственность за все жертвы, которые есть в Украине.
Наконец-то они поняли, что несут ответственность за все жертвы, которые есть в Украине.
Но не все страны согласились на эмбарго, а именно Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Лана Зеркаль говорит, что это нехорошо для самого Европейского Союза, потому что разрушает его единство.
Если эти страны не согласятся на эмбарго, другие тоже потребуют особые условия, например, Германия.
Если эти страны не согласятся на эмбарго, другие тоже потребуют особые условия, например, Германия.
— Мы должны сделать все, чтобы Венгрия (и другие страны — ред.) согласилась на общие условия поставки нефти и эмбарго.
По словам советника министра энергетики, ЕС уже понимает, что им не хватает 50 млрд кубических метров газа. Там теперь думают о том, как решить вопрос нехватки.
Уже этим летом страны хотят закачать в свои подземные хранилища около 90% своей потребности в зимний период, чтобы защитить себя от прерывания поставки российского газа.
Необходимо, чтобы в течение этого времени средства хранились в ЕС и не поступали в Россию.
Необходимо, чтобы в течение этого времени средства хранились в ЕС и не поступали в Россию.
Зеркаль говорит, что без эмбарго Россию ожидало снижение производства на 25%, а с ним — придется заглушить все нефтяные месторождения.
Ведь нефть, которую Россия поставляла в Европу, она не может поставлять в Китай. И поставки в Индию имеет свои ограничения.
— Их бюджет очень пострадает. Он также пострадает, если оплата за эти объемы (нефти — ред.), которые идут в Европу, также останется там. Это то, над чем мы продолжаем работать, несмотря на то, что все считают — это невозможно.
Все больше и больше санкций делают так, что экономика России падает в пропасть. И ее политики делают все, чтобы настроить как можно больше стран против России. Ранее мы рассказали, как Лавров испортил отношения между Россией и Израилем.