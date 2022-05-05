Придется глушить все нефтяные месторождения. Что будет ждать Россию после эмбарго ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представил шестой пакет санкций против России. Он включает в себя долгожданное нефтяное эмбарго. Однако не все страны ЕС согласились с этим ограничением.

Тем не менее, если шестой пакет санкций будет принят в том виде, в котором он был подан, то в течение полугода ЕС не будет покупать сырую нефть у России, а к концу года откажется от нефтяных продуктов.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала, как продвигается нефтегазовое эмбарго в Европе.

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Что такое эмбарго

Для начала мы объясним, что такое эмбарго. Это торговые и экономические ограничения, которые государство или несколько накладывают на другое государство. Это делается для нанесения материального ущерба.

Зеркаль сообщила, что в ходе встречи в Германии они использовали тактику убеждения фактами. Были представлены исследования мировых компаний, специализирующихся на анализе рынков нефти и газа.

В этих исследованиях говорится, что ЕС сможет заменить российскую нафту на более доступные энергоносители и создать условия, при которых различные производители и страны конкурируют на рынке ЕС.

Почему ЕС наконец согласился на нефтяное эмбарго

Евросоюз не хотел вводить эмбарго на нефть, и этого могло вообще не произойти.

— Поворотным моментом стали Бородянка, Мариуполь и многое другое. Они (страны ЕС — ред.) поняли, что на самом деле российский газ и нефть — это способы влияния. Мы убедили их, что это война, основанная на возможностях, которые Россия получает из финансовых потоков за энергоносители.

Наконец-то они поняли, что несут ответственность за все жертвы, которые есть в Украине.

Но не все страны согласились на эмбарго, а именно Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Лана Зеркаль говорит, что это нехорошо для самого Европейского Союза, потому что разрушает его единство.

Если эти страны не согласятся на эмбарго, другие тоже потребуют особые условия, например, Германия.

— Мы должны сделать все, чтобы Венгрия (и другие страны — ред.) согласилась на общие условия поставки нефти и эмбарго.

Эмбарго на газ

По словам советника министра энергетики, ЕС уже понимает, что им не хватает 50 млрд кубических метров газа. Там теперь думают о том, как решить вопрос нехватки.

Уже этим летом страны хотят закачать в свои подземные хранилища около 90% своей потребности в зимний период, чтобы защитить себя от прерывания поставки российского газа.

Необходимо, чтобы в течение этого времени средства хранились в ЕС и не поступали в Россию.

Ущерб от эмбарго для России

Зеркаль говорит, что без эмбарго Россию ожидало снижение производства на 25%, а с ним — придется заглушить все нефтяные месторождения.

Ведь нефть, которую Россия поставляла в Европу, она не может поставлять ​​в Китай. И поставки в Индию имеет свои ограничения.

— Их бюджет очень пострадает. Он также пострадает, если оплата за эти объемы (нефти — ред.), которые идут в Европу, также останется там. Это то, над чем мы продолжаем работать, несмотря на то, что все считают — это невозможно.

Все больше и больше санкций делают так, что экономика России падает в пропасть. И ее политики делают все, чтобы настроить как можно больше стран против России. Ранее мы рассказали, как Лавров испортил отношения между Россией и Израилем.