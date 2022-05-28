Прогноз війни від Бена Годжеса: коли Україна зможе вийти на кордони 23 лютого

Українці виснажилися війною. Наша психіка уже не так гостро реагує на усі прогнози військових експертів, не кажучи й про політичних діячів, що намагаються вгадати дату закінчення активної фази війни. Та військовий, генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес висловив цікаве припущення в одному з інтерв’ю про період, коли Росія таки паде на полі бою.

За його словами, скоро у РФ настануть жахливі проблеми із логістикою, в той час як в Україні логістика із постачанням зброї стане у рази кращою.

Думаю, це, найімовірніше, відбудеться у серпні. Вони не зможуть продовжувати робити те, що роблять зараз. До кінця літа українські війська відсунуть російські щонайменше до лінії, на якій вони були 23 лютого.

Важливо розуміти, що усі припущення такого роду мають недостатньо важливої аргументаційної бази, оскільки росіяни не мають військової тактики для ведення бойових дій. Також Годжес пригадав свої попередні прогнози стосовно розв’язання війни на території України, де називав інші дати.

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Він пояснив це саме тим, що розраховував на наявність у росіян хоча б якоїсь тактики. Але, власне, тоді його прогнози не справдилися.

Тоді я мав рацію з точністю до дня. Я сказав, що впродовж 10 днів вони зупиняться, і того дня росіяни дійсно почали відступати. А все тому, що вони дійшли до максимуму своїх можливостей у першій стадії наступу, — пояснив генерал-лейтенант.

Зараз же, як зазначає Годжес, виникла нова ситуація, коли окупанти були змушені відійти від Харкова, але по всій лінії аж до Херсона вони ще воюють.

Стосовно озброєння Росії у нього теж є свої припущення. Власне, сподіватися на те, що у Росії от-от скінчаться ракети чи інше важке озброєння, не доводиться.

У Росії ще багато артилерії, ракет, зброї. Коли вони закінчаться, ось тоді буде те, про що я говорю.

— Коли вони не зможуть чинити тиск на українські війська від Херсона і до Донбасу, тоді й буде переломна точка на цій стадії операції. І тоді, до кінця літа, якщо ми виправимо тилове забезпечення, ЗСУ зможуть вигнати російські війська, — підкреслив він.

Повне інтерв’ю українському телеканалу Freedom можна переглянути нижче.

Ще одне припущення від експерта Вадима Скібіцького — чому українцям рано розслаблятися? Читай у матеріалі про ймовірне розгортання подій в Україні.