Прогноз войны от Бена Годжеса: когда Украина сможет выйти на границы 23 февраля

Украинцы истощились войной. Наша психика уже не так остро реагирует на все прогнозы военных экспертов, не говоря о политических деятелях, пытающихся угадать дату окончания активной фазы войны. Но военный, генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Годжес высказал интересное предположение в одном из интервью о периоде, когда Россия все-таки падет на поле боя.

По его словам, скоро в РФ наступят ужасающие проблемы с логистикой, в то время как в Украине логистика с поставкой оружия станет в разы лучше.

Думаю, это, скорее всего, произойдет в августе. Они не могут продолжать делать то, что делают сейчас. К концу лета украинские войска отодвинут российские, по меньшей мере, к линии, на которой они были 23 февраля.

Важно понимать, что все предположения такого рода обладают недостаточно важной аргументационной базой, поскольку у русских нет военной тактики для ведения боевых действий. Также Годжес вспомнил свои предварительные прогнозы по решению войны на территории Украины, где называл другие даты.

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Он объяснил это именно тем, что рассчитывал на наличие у россиян хоть какой-то тактики. Но, собственно, тогда его прогнозы не оправдались.

Тогда я был прав с точностью до дня. Я сказал, что в течение 10 дней они остановятся, и в этот день русские действительно начали отступать. А все потому, что они дошли до максимума своих возможностей на первой стадии наступления, — объяснил генерал-лейтенант.

Сейчас же, как отмечает Годжес, возникла новая ситуация, когда оккупанты были вынуждены отойти от Харькова, но по всей линии вплоть до Херсона они ещё воюют.

Относительно вооружения России у него тоже есть свои предположения: собственно, надеяться на то, что в России вот-вот кончатся ракеты или другое тяжелое вооружение, не приходится.

В России много артиллерии, ракет, оружия. Когда они кончатся, вот тогда будет то, о чем я говорю.

— Если они не смогут оказать давление на украинские войска от Херсона и до Донбасса, тогда будет переломная точка на этой стадии операции. И тогда, к концу лета, если мы исправим тыловое довольствие, ВСУ смогут изгнать российские войска, — подчеркнул он.

Полное интервью украинскому телеканалу Freedom можно просмотреть ниже.

Еще одно предположение от эксперта Вадима Скибицкого — почему украинцам рано расслабляться? Читай в материале о возможном развертывании событий в Украине.