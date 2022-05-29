За черной полосой всегда приходит белая — Арестович об июньском переломе в войне и чем он обусловлен

Июнь обещает быть насыщенным событиями: поставка нового оружия от союзников, третья встреча в формате Рамштайн, заседание Евросовета, на котором ожидается предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда ситуация на войне может начать стремительно развиваться в нашу пользу и чем это обусловлено.

Поставки оружия кораблями

За черной полосой всегда приходит белая. И могу осторожно сообщить, что белая начинает появляться.

— Вооружение, которое нам так необходимо, скорее всего, будет поставлено в ближайшее время, — сообщил Арестович в интервью You-Tube каналу Фейгин-Live.

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Если раньше США поставляли Украине оружие самолетами, то теперь Вашингтон переходит к системным поставкам на кораблях, которые уже разгружаются в Европе. А, как известно, на кораблях можно привезти гораздо больше, чем самолетами.

Самолеты обеспечивали экстренные поставки, а теперь, внимание, пошли системные поставки. Это совсем другая история, — отметил Арестович.

Хоть он и не вдавался в подробности относительно того, какое именно вооружение будут поставлять союзники, отметил, что решение о поставках MLRS (американская пусковая установка для запуска ракет – ред.) уже почти принято. Это существенно увеличит потери российских войск и техники.

Раньше мы писали, какое оружие поставляют в Украину партнеры и чего все еще не хватает.

Шестой пакет санкций против России

Уже завтра, 30 мая, начнется заседание Еврокомиссии. На нем готовится принятие шестого пакета санкций против РФ, включая эмбарго на нефть.

В прошлый раз такому решению опирались несколько европейских стран, особенно Венгрия. Впрочем, сейчас это вопрос уже не об экономических выгодах, а о геополитическом мире на всем континенте.

Это (нефтяное эмбарго — ред.) сильно просадит российский бюджет, которым они питают войну, — сказал Арестович.

Как пострадает Россия от нефтяного эмбарго, можно прочитать в нашем материале.

Третья встреча Рамштайн

Встреча Рамштайн-2, состоявшаяся 23 мая, собрала уже 47 стран для помощи Украине в оборонной сфере. По ее результатам можно делать выводы об увеличении поставок оружия для нас от западных партнеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников посетит закрытую встречу министров обороны НАТО в Брюсселе 15 июня, в рамках которой пройдет третья встреча Рамштайн.

Если союзники на западе не будут тормозить (а мы активно работаем над этим), то в 20-х числах июня ситуация на фронте будет сильно меняться в нашу пользу, — отметил Арестович.

На протяжении восьми лет войны украинцам болью отдается вопрос оккупации Крымского полуострова. Военный эксперт Павел Лакийчук рассказал, удастся ли Украине деоккупировать Крым от российских захватчиков.