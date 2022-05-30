Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 мая

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 мая 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 травня

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