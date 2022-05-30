Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 мая

Украина сильная и процветающая страна с могучей столицей. Вчера Киеву исполнилось 1540 лет, и он будет существовать еще миллионы лет, вдохновляя своей несокрушимостью весь мир. Для того чтобы киевляне и другие жители нашей страны могли спать спокойно и встречать новый рассвет, наши ВСУ бьют оккупантов.

Поэтому на территории нашей страны ведутся активные боевые действия, нужно знать направления боевых действий, чтобы быть в безопасности.

Карта боевых действий в Украине на 30 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 30 мая 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие угрожающие направления.

На Слобожанском направлении противник главные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций.

На Харьковском направлении российские оккупанты привлекли для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию. Вели воздушную разведку. Кроме того, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.

На Славянском направлении противник, при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека — Богородичное, успеха не имел, отошел на предварительно занятые позиции. Несколько раз обстреляли из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.

Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей.

Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу. С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Кураховском направлении враг производит огневое поражение вдоль линии соприкосновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации с целью истощения нашего личного состава и разрушения фортификационных сооружений.

На Северодонецком направлении, в целях поддержки действий сухопутных подразделений, противник продолжает огненное влияние на наши войска с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города.

На Бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. Нанес четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнее Каменское, Врубовка и Соледарь.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг интенсивно обстреливал позиции наших войск, наносил авиационных ударов самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации.

В Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БПЛА.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Потери врага 30 мая

Июнь обещает быть насыщенным событиями: поставка нового оружия от союзников, третья встреча в формате Рамштайн, заседание Евросовета, на котором ожидается предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Ранее Алексей Арестович рассказал прогноз войны на июнь 2022 года.