День Киева — 1540 лет! Как поздравляли столицу с годовщиной

Сегодня, в последнее воскресенье мая, величественная столица Украины — непокоренный город Киев — празднует свою 1540 годовщину. В этом году этот праздник приобрел новый смысл: Киев отбил нашествие российских военных, выстоял тогда — выстоит и дальше.

В День Киева украинские политики поздравили столицу с Днем рождения в своих социальных сетях. Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram записал видеообращение к киевлянам, где говорит: Киев… старинный и современный; уютный и энергичный.

Наш город стоит на холмах Днепра уже 1540 лет! Гордый, непокорный, красивый. И мы вместе делаем его еще лучше! Ибо душа города — это его люди!

А также Виталий Кличко обнародовал видео, в котором осветил все достижения Киева за последнее время. На нем не прошлое столицы, а наше настоящее, современные исторические события. Это Киев послевоенный, со всеми своими ранами.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Также к поздравлениям присоединилась и первая леди Украины — Елена Зеленская. В своем Facebook она спрашивает: как тебя не любить, Киев мой? А само видео полно боли и гордости за столицу и всю Украину в такие сложные времена.

Просмотрев видео, понимаешь: после страха, потерь и неопределенности всегда наступает рассвет солнца.

В День Киева глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поздравил столицу и киевлян теплыми словами на своей странице в Facebook и пожелал каштановой столице Украины сил и сил до победы.

— Величавому и неповторимому Киеву исполняется 1540 лет! Французский писатель Оноре де Бальзак назвал Киев вечным городом. Это город-герой, умеющий держать удар. Сердце Украины несгибаемое, и характера ему не занимать. Пока он так суров, непокорен и неизменно прекрасен.

В этом году Киев стал для многих новым домом. Он пересекает сотни путей и соединяет всех нас.

Город — дом. Город — символ. Город — гордость. Спасибо всем, кто прилагает усилия по защите и процветанию Киева в это нелегкое время.

Победы тебе, город каштанового счастья. Держись, Родной!

Видео поздравления сделали и ДСНС Украины.

С Днем рождения, славный Киев! Гордимся, любим, защищаем!

Мы тоже поздравляем тебя с Днем Киева: в это нелегкое время он остается не только красивым и величественным. Киев стал столицей внимания всего международного сообщества. А мы советуем посетить интересные места Киева — читай в материале, что посмотреть и куда пойти в столице.