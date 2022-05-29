Путешествия и вдохновение

День Киева — 1540 лет! Как поздравляли столицу с годовщиной

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 29 мая 2022, 18:31
День Киева

Больше новостей
Чому моя дитина багато плаче - дослідження вчених
Переживаешь, что твой малыш слишком много плачет? Датские ученые открыли нормальные модели плача младенцев
Шахрайська мхема від ООН
Мошенники не заставили себя ждать! Новая схема аферистов по “выплатам” от ООН
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про збитки та відновлення інфраструктури, роботу Укрзалізниці та альтернативи портам
Убытки инфраструктуры Украины колоссальные! Кубраков о восстановлении критически важных объектов
Ксенія Мішина
Пока Путин не умрет — все будут этого желать! Интервью с Ксенией Мишиной
Смотреть больше

Материалы по теме

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про збитки та відновлення інфраструктури, роботу Укрзалізниці та альтернативи портам
Убытки инфраструктуры Украины колоссальные! Кубраков о восстановлении критически важных объектов
Ксенія Мішина
Пока Путин не умрет — все будут этого желать! Интервью с Ксенией Мишиной
Розыгрыш от Приюта и победителей Евровидения
Самая большая сумма была в криптовалюте! Притула об аукционе награды Евровидение группы Kalush
Тест про Київ
Есть много интересных фактов о Киеве, но знаешь ли ты все о нашей столице? Проверим?

Видео
0:05:52
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про збитки та відновлення інфраструктури, роботу Укрзалізниці та альтернативи портам

Убытки инфраструктуры Украины колоссальные! Кубраков о восстановлении критически важных объектов
0:06:15
Розыгрыш от Приюта и победителей Евровидения
Самая большая сумма была в криптовалюте! Притула об аукционе награды Евровидение группы Kalush
0:01:46
День Києва відеоекскурсія
Отмечай День Киева на расстоянии! Приглашаем на видеоэкскурсию по столице
Олексій Арестович про позитивні зміни на фронті в червні 2022 року
За черной полосой всегда приходит белая — Арестович об июньском переломе в войне и чем он обусловлен
0:02:49
Обстріли Сумщини 28 травня
Взрывы в Кривом Роге и Николаеве: что известно о вечерних атаках РФ
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 мая
Про що Шольц та Макрон говорили з Путіним
Экспорт зерна и переговоры: о чем говорилось в разговоре Шольца, Макрона и Путина
0:06:50
Будівництво сучасних бомбосховищ в Україні - коли почнеться
Новые инженерные решения и стандарты — когда в Украине начнется строительство современных бомбоубежищ
0:05:12
Ганна Маляр про ситуацію на фронті 28.05.2022
Действительно ли россияне планируют новое наступление на Киев? Анна Маляр о ситуации на фронте
0:03:40
Бульдог Крафт
Похититель женских сердец! Как французский бульдог Крафт таксирует вместе со своим владельцем в Виннице
Больше видео
Що робити, щоб підвищити тиск вдома
Читать дальше
Низкое давление, а с врачом связаться нет возможности? Расскажем, как повысить его в домашних условиях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь