День Києва — 1540 років! Як вітали столицю з річницею

Сьогодні, в останню неділю травня, велична столиця України — нескорене місто Київ — святкує свою 1540-у річницю. Цьогоріч це свято набуло нового сенсу: Київ відбив навалу російських військових, вистояв тоді — вистоїть і надалі.

У День Києва українські політики привітали столицю з Днем народження у своїх соціальних мережах. Мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram записав відеозвернення до киян, де виголошує: Київ… старовинний і сучасний; затишний і енергійний.

Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Гордий, непокірний, красивий. І ми разом робимо його ще краще! Бо душа міста — це його люди!

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А також, Віталій Кличко оприлюднив відео, в якому висвітлив усі здобутки Києва за останній час. На ньому — не минуле столиці, а наше сьогодення, сучасні історичні події. Це — Київ повоєнний, з усіма своїми ранами.

Також до привітань доєдналася і перша леді України — Олена Зеленська. У своєму Facebook вона питає: як тебе не любити, Києве мій? А саме відео сповнене болю та гордості за столицю та всю Україну у такі складні часи.

Проглянувши відео, розумієш: після страху, втрат та невизначеності завжди настають світанки сонця.

В День Києва голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав столицю та киян теплими словами на своїй сторінці у Facebook і побажав каштановій столиці України сил та наснаги до перемоги.

— Величному й неповторному Києву виповнюється 1540 років! Французький письменник Оноре де Бальзак назвав Київ вічним містом. Це місто-герой, що вміє тримати удар. Серце України незламне, і характеру йому не займати. Наразі він такий суворий, непокірний і незмінно прекрасний.

Цього року Київ для багатьох став новим домом. Він перетинає в собі сотні шляхів і єднає всіх нас.

Місто — дім. Місто — символ. Місто — гордість. Дякую всім, хто докладає зусилля для захисту і процвітання Києва в цей нелегкий час.

Перемоги тобі, Місто каштанового щастя. Тримайся, Рідний!

Відеопривітання оприлюднили й ДСНС України.

З Днем народження, славетний Києве! Пишаємося, любимо, захищаємо!

Ми теж вітаємо тебе з Днем Києва: у цей нелегкий час він залишається не лише красивим та величним. Київ став столицею уваги всієї міжнародної спільноти. А ми радимо тобі відвідати цікаві місця Києва — читай у матеріалі, що подивитися та куди піти у столиці.