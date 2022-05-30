Очередная неспокойная ночь для украинцев: взрывы в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях

Российские военные продолжают обстреливать Украину. Ночью оккупанты нанесли удары по Сумской и Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областям. Рассказываем о последствиях обстрела Украины по состоянию на утро 30 мая.

Сумская и Черниговская области

ГПС Украины сообщила, что 29 мая враг с территории России десять раз обстреливал границы Черниговской и Сумской областей.

Оккупанты девять раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговщины. Пограничники насчитали 33 взрыва российских снарядов.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Еще пять российских минометных мин разорвалось на окраине Шосткинского района Сумской области.

Днепропетровская область

Глава ОВА Днепропетровской области Валентин Резниченко утром 30 мая сообщил, что ночь была тяжелой для области.

По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия. Оккупанты били по Зеленодольской и Апостоловской общинам. К счастью, пострадавших нет.

Николаевская область

Враг обстрелял Новобугскую общину Николаевской области. В мэрии города сообщили, что центральная часть города претерпела значительные разрушения. В настоящее время информация уточняется.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 мая Генштаб ВСУ предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Одесская область

Оккупанты в седьмой раз обстреляли мост через Днестровский лиман. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

— Ночью и на рассвете по Одесской области враг снова нанес два ракетных удара, отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман. Российские военные попали в тот самый разбитый ранее путь.

Также он сказал, что ударной волной повреждены несколько частных домов неподалеку.

Пострадавших среди населения, к счастью, нет. Одну ракету удалось сбить нашим силам ПВО.

Впервые мост через лиман возле Затоки обстреляли 26 апреля. На следующий день российские военные нанесли повторный ракетный удар, в результате чего он был разрушен.

28 апреля удалось восстановить маршрут одного из поездов, проходящий по мосту через лиман. 2 мая россияне третий раз ударили по мосту, нанеся конструкции дополнительного ущерба. И снова 10 мая российские военные атаковали сооружение. 16 мая в результате очередного обстрела моста пострадали четыре человека, среди которых шестилетняя девочка. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

Украинская столица вчера праздновала 1540-й день рождения. Однако киевляне опасаются, что на город снова могут напасть. Ранее Анна Маляр рассказала, планируется ли новое наступление на Киев.