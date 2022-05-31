Россияне добивают то, что не уничтожили за восемь лет — что происходит на Донецком направлении

За три месяца великой войны россиянам не удалось достичь успехов возле Донецка и Горловки, как и не удалось прорвать нашу оборону.

За восемь лет АТО и ООС украинские защитники укрепили свои позиции, и теперь врагу их штурмовать тяжело. Поэтому, переживая фиаско, россияне все больше бьют по жилым кварталам, уничтожая все вокруг.

Тактика россиян почти не меняется. Сейчас они добивают то, что не уничтожили за восемь лет.

В то же время, нашим армейцам тоже нелегко. По их словам, россияне преимущественно стреляют из тяжелой техники вечером, но и днем ​​звуки канонады не утихают практически ни на минуту.

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Украинским военнослужащим очень не хватает дальнобойной артиллерии, которую должны поставить западные партнеры.

Однако ребята не жалуются, а благодарят украинцев и волонтеров, которые не забывают о них и помогают каждый на своем фронте.

Тем временем ситуация в Мариуполе без преувеличений катастрофическая. В городе все еще нет централизованного водоснабжения, электроэнергии и газа.

Люди продолжают находить могильники на улицах и даже в супермаркетах. Читай, что происходит в захваченном рашистами городе.