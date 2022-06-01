Ситуация ежедневно ухудшается, эвакуируют людей — что известно о событиях в Запорожье

Каждый день русская артиллерия работает не только на линии фронта, но и пытается достать мирные дома. Поэтому поселки и маленькие городки возле Запорожья постоянно накрывают вражескими обстрелами артиллерии.

В результате уже пострадали Гуляйполе, Орехов и Григоровка.

Например, недавно село Григоровка накрыли реактивными Ураганами и нанесли немалые разрушения среди жилых домов и дворов. Лишь чудом обошлось без человеческих жертв. Люди, чтобы спасти свою жизнь, прячутся в подвалах.

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Как спасаются от обстрелов

Жители города Орехов с начала марта страдают от постоянных прилетов вражеских бомб и снарядов, и ситуация ежедневно ухудшается.

Жить в этом населенном пункте становится просто невыносимо, поэтому люди пытаются уезжать. На сегодняшний день Орехов покинуло две трети жителей.

Накануне в областной центр прибыли автобусы с полусотней эвакуированных жителей.

Они делятся, что обстрелы становятся насколько громкими и постоянными, что страшно выходить на улицу.

Несмотря на то, что из-за постоянных обстрелов почти вся техника коммунального транспорта повреждена, для эвакуации удалось найти несколько автобусов.

Как только немного поутихло, на свой страх и риск люди выехали.

Несмотря на то, что дороги постоянно обстреливают, никто не пострадал. Повреждено только лобовое стекло автобуса.

Следом за автобусом до безопасного места добрались сотни жителей на собственных автомобилях.

Всех накормили, направили на регистрацию и выдали гуманитарную помощь. Вскоре эвакуированных из Орехова ждет временное расселение.

Местные власти призвали жителей, которые все еще остались в Орехове, уезжать. И заверили, что эвакуация будет продолжаться, никто никого не бросит.

Потери врага на Запорожском направлении

Как считают военные, такими многочисленными обстрелами области оккупанты пытаются удержать свои позиции и захваченные территории.

Однако этой задаче мешают ВСУ, которые защищают Запорожье. Им удалось уничтожить шесть человек из личного состава противника и ранить девятерых.

Уничтожают украинские военные и технику: ушел на покой самолет Су-25, еще один повредили, уничтожили станцию радиосвязи и пять единиц автомобильной техники.

Между тем, на Донбассе российские военные пытаются уничтожить все, что не успели за восемь лет. Что происходит сейчас на Донецком направлении, мы рассказываем в нашем материале.