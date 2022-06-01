Винищують цілі міста, аби уникнути сутичок із ЗСУ: Маляр про контрнаступ українців і тактику ворога

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про поточну ситуацію на фронті.

Ситуація на фронті зараз

Ситуація на фронті складна, тривають запеклі бої. Російська армія переважає за кількістю особового складу, озброєння та техніки.

Потрібно розуміти, чому це відбувається доволі довго: ЗСУ чинять потужний опір. Якби такого опору не було, ворог давно б просунувся територією України вглиб і виконав усі свої завдання.

Збройні сили України потужно знищують як техніку, так і особовий склад російських окупантів.

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Почерк російської армії

На території Донецької та Луганської області російські окупанти намагаються вийти на географічні кордони — амбіція, яку переслідував Путін останні вісім років.

В їхні плани входить оточення українських військ з метою шантажу та здійснення інших дій, щоб використати таку позицію в перемовинах.

У поведінці російських військ простежується певний почерк — вони уникають вуличних боїв, бо знають, що програють. Така ситуація наразі відбувається у Сєвєродонецьку. Вони обирають варіант винищення міста цілком, щоб уникати сутичок з українськими військовими.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Росіяни не шкодують людей та техніки

Для того щоб поповнити збройний арсенал, росіяни перевели власні виробництва у посилений режим. У Міністерства оборони є інформація, що такі заводи працюють у кілька змін, щоб забезпечувати російських окупантів.

Українські території потрібні росіянам через імперські амбіції. Росія без України — кульгава недоімперія. Для них це важливо з політичної точки зору.

Територію України росіяни планують використовувати як плацдарм, щоб рухатися далі. Це є причиною винищення інфраструктури. Тому Україна — не кінцева мета.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Півдні

Ситуація на Сході та Півдні неоднорідна, тому однозначно не можна говорити, що тільки контрнаступ або тільки зазнаємо втрат.

До того, як українська армія закріпиться на певному рубежі, ситуація може змінюватися декілька разів. Остаточних висновків поки немає. Контрнаступальна операція проводиться.

Тактика росіян — добивання того, що не знищили за вісім років — ситуація на Донецькому напрямку.