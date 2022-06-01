Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня

Колись у дитинстві ми повторювали слова з іноземних пісень, абсолютно не розуміючи, про що йдеться, і часто плутаючи букви місцями.

Однак з цей етап розвитку жителі країни-агресора так і не подолали, продовжуючи повторювати абсолютно незрозумілі для них фрази.

Чи усвідомлять вони колись хоч щось — невідомо, але зрозуміло зараз одне — нам необхідно продовжувати свою боротьбу проти ворогів та не забувати дослухатись до порад Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

На Слобожанському напрямку угруповання противника намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямку Ізюму та Слов’янська.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на цьому напрямку.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії.

Окупанти ведуть підготовку до наступу в напрямках Сіверська та Райгородка.

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів ЗСУ. Веде контрбатарейну боротьбу.

Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

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