Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июня

Когда-то в детстве мы повторяли слова из иностранных песен, совершенно не понимая, о чем идет речь и часто путая буквы местами.

Однако этот этап развития жители страны-агрессора так и не преодолели, продолжая повторять совершенно непонятные для них фразы.

Осознают ли они со временем хоть что-нибудь — неизвестно, но понятно сейчас одно – нам необходимо продолжать свою борьбу против врагов и не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 июня

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 1 июня 2022 года

Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.

На Слобожанском направлении группировки противника пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений сил обороны вглубь временно занятой территории.

Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в районе Изюма и Славянска.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.

Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на этом направлении подразделения Сил обороны.

На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огневое поражение наших войск с применением артиллерии.

Оккупанты ведут подготовку к наступлению в направлении Северска и Райгородка.

На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений ВСУ. Ведёт контрбатарейную борьбу.

Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

И пока многотысячные подданные российского царя наносят удары по городам и селам Украины, президент РФ пытается воплотить свой план. Каков план Путина по Украине и зачем он разыгрывает карту “мирового голода” читай в материале Вікон.