Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июня

Когда-то в детстве мы повторяли слова из иностранных песен, совершенно не понимая, о чем идет речь и часто путая буквы местами.
Однако этот этап развития жители страны-агрессора так и не преодолели, продолжая повторять совершенно непонятные для них фразы.
Осознают ли они со временем хоть что-нибудь — неизвестно, но понятно сейчас одно – нам необходимо продолжать свою борьбу против врагов и не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.
На Слобожанском направлении группировки противника пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений сил обороны вглубь временно занятой территории.
Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в районе Изюма и Славянска.
Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в районе Изюма и Славянска.
На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.
Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на этом направлении подразделения Сил обороны.
Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на этом направлении подразделения Сил обороны.
На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огневое поражение наших войск с применением артиллерии.
Оккупанты ведут подготовку к наступлению в направлении Северска и Райгородка.
Оккупанты ведут подготовку к наступлению в направлении Северска и Райгородка.
На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений ВСУ. Ведёт контрбатарейную борьбу.
Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
И пока многотысячные подданные российского царя наносят удары по городам и селам Украины, президент РФ пытается воплотить свой план. Каков план Путина по Украине и зачем он разыгрывает карту “мирового голода” читай в материале Вікон.